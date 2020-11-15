Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangına ilişkin Valilik'ten açıklama: "Kontrol altına alındı" - Son Dakika

Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangına ilişkin Valilik'ten açıklama: "Kontrol altına alındı"

15.11.2020 14:23

İstanbul Valiliğinden, Tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangına ilişkin yapılan basın açıklamasında, denizden ve karadan müdahale edilerek yangının kontrol altına alındığı ve çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İstanbul Valiliğinden, Tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangına ilişkin yapılan basın açıklamasında, denizden ve karadan müdahale edilerek yangının kontrol altına alındığı ve çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangına ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 13.30 sıralarında Üsküdar ilçemiz Kandilli Mahallesi'nde bulunan tarihi Vaniköy Camii'nde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Olay yerine süratle karadan ve denizden yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir. Denizden 3 sahil güvenlik teknesi, karadan İBB 5 itfaiye araç ve ekibiyle müdahale edilerek kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Ahşap kısımları yanan Vaniköy Camii'ndeki yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

-İHA-

Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangına ilişkin Valilik'ten açıklama: Kontrol altına alındı
Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangına ilişkin Valilik'ten açıklama: Kontrol altına alındı
Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangına ilişkin Valilik'ten açıklama: Kontrol altına alındı
Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangına ilişkin Valilik'ten açıklama: Kontrol altına alındı

İstanbul, Vaniköy, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangına ilişkin Valilik'ten açıklama: 'Kontrol altına alındı' - Son Dakika


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