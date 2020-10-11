Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.
Köserlerli Mahallesi Devrent mevkisinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 81 EG 437 plakalı midibüs devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 1 işçi hayatını kaybetti, 34 işçi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 34 yaralı (2) - Son Dakika