Son dakika! Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 34 yaralı (2) - Son Dakika

Son dakika! Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 34 yaralı (2)

11.10.2020 16:30

Son dakika haber: Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Köserlerli Mahallesi Devrent mevkisinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 81 EG 437 plakalı midibüs devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 işçi hayatını kaybetti, 34 işçi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Son dakika! Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 34 yaralı (2)
Son dakika! Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 34 yaralı (2)
Son dakika! Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 34 yaralı (2)
Son dakika! Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 34 yaralı (2)

Midibüs, Erdemli, Mersin, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 34 yaralı (2) - Son Dakika

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