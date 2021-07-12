Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
B.K. (46) yönetimindeki 45 J 7737 plakalı işçi servisi, Alaşehir Kula kara yolundaki Tepeköy Mahallesi virajında G.A. (35) idaresindeki 09 AEE 762 plakalı otomobille çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
İşçi servisinde bulunan E.K. (43) ile otomobilde bulunan N.A. (72) adlı kadınlar kaza yerinde hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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