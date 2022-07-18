Son dakika: Tarım işçilerini taşıyan minibüs tankerle çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
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Son dakika: Tarım işçilerini taşıyan minibüs tankerle çarpıştı: 8 yaralı

18.07.2022 12:30
Son dakika: Tarım işçilerini taşıyan minibüs tankerle çarpıştı: 8 yaralı

Son dakika haberlerine göre ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün tankerle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün tankerle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Beypazarı- Kırbaşı yolunda meydana geldi. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Halil A. (43) yönetimindeki 23 KD 136 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Turgut T.'nin (45) kullandığı 06 BZV 692 plakalı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait su tankeriyle çarpıştı. Kazada, minibüs şoförü Halil A. ile minibüste bulunan yabancı uyruklu 7 işçi yaralandı. Tanker sürücüsü Turgut T. kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Tarım işçilerini taşıyan minibüs tankerle çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika: Tarım işçilerini taşıyan minibüs tankerle çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
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