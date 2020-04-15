Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak - Son Dakika
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Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak

32 dakika önce

Son dakika: Tarım ve Orman Bakan Pakdemirli, bu hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ikinci kez uygulanacak sokağa çıkma yasağından tarım ve hayvancılık yapanların muaf tutulacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu hafta sonu ikinci kez uygulanacak sokağa çıkma yasağı önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, gıda tedarikinde ya da tarım ve hayvancılık sektöründeki üretimde herhangi bir aksaklık yaşanmaması, tarımsal ve hayvansal faaliyetlerde bulunan çiftçilerin, üreticilerin ve gıda sektörünün sokağa çıkma yasağından muaf tutulan gruba dahil edildiği belirtildi.

BAKAN, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLANLARI TEK TEK SIRALADI

Bakan Pakdemirli, sokağa çıkma yasağı muafiyet kapsamına alınan grupları şöyle açıkladı: "Reyon ömrü kısa olan ve hızlı bozulan (et, balık, meyve ve sebze, süt ve süt ürünleri) grupların ünitelerinde çalışanlar ile un ve makarna sektöründe çalışanlar, hafta sonu üretimlerine devam edebilecekler. Perakende sektöründe de sorun yaşanmaması için pazar akşamı saat 18.00'den sonra haller ve marketlerin depoları, mal kabul üniteleri açık olacak. Buralarda çalışanlar, iş yerlerine ulaşımda sorun yaşamayacaklar. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da veteriner hekimlerimiz, hafta sonu uygulanacak olan iki günlük sokağa çıkma yasağı kapsamının dışında olacaklardır. İl ve ilçelerde, köylerimizde üreticimize ve besicimize ulaşımda bir problem yaşamayacaklar. Veteriner hekimlerimize ait klinik, poliklinik, hastaneler ve veteriner hekimlik hizmeti veren özel kuruluşlar ve çalışanları hafta sonu hizmet vermeye devam edebilecekler. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının, genelge ile istisnai kapsamında olacak bir grup da Tarım ve Hayvancılık üretimindeki çiftçilerimiz. Bu vatandaşlarımız da üretimlerini aksatmadan devam edebileceklerdir. Aynı şekilde, Mevsimlik İşçilerimizin koordinasyonu il valilerimize verilmiştir. Hijyen ve sağlık önemleri, il ve ilçe pandemi kurullarınca takip edilmektedir. Barınma ve diğer ihtiyaçlara ilişkin önlemleri almaya da devam ediyoruz."

"ÜRETİM AKSAMAYACAK"

Bakan Pakdemirli, üretimin aksamaması için gerekli ihtimamın gösterileceğini ancak üreticiler veya veteriner hekimlerin bulundukları yerlerde herhangi bir sıkıntı olması halinde Mülki Amirlere ( Kaymakamlık, Valilik, Tarım ve Orman İl, ilçe Müdürlükleri) başvurabileceklerini de belirtti.

Covid-19 salgınına karşı her türlü tedbir alınırken, Tarım ve Hayvancılık faaliyetlerinin de aksatılmadan sürdüğünü ifade eden Bakan Pakdemirli, "İyi biliyoruz ki, biz el ele verdikçe üstesinden gelemeyeceğimiz şey yoktur. Biz Türkiye tarımının neferleri olarak, bütün üreticilerimizle, ülkemiz için milletimiz için üretmeye, var olmaya devam ediyoruz. Güçlü bir Millet, güçlü bir devlet olarak karanlık günleri geride bırakıp, aydınlığa da yine birlikte, birbirimizden aldığımız güçle çıkacağız. Bizler ülkemiz, milletimiz için çalışmaya üretmeye devam ediyoruz. Kıymetli vatandaşlarım sizler de hem kendiniz hem de çevrenizdekilerin sağlığı için Evde Kalın" diye konuştu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN İSTİSNA TUTULAN DİĞER GRUPLAR

- Sokağa çıkma yasağında "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanları,

- TBMM çalışanları,

- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,

- Acil çağrı merkezler çalışanları,

- Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,

- Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

- Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,

- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,

- Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

- PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,

- Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan

- Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,

- Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,

- Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar.

Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 09:16 

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