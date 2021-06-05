Üye Girişi
Son Dakika | Bakan Yardımcısı Işıkgece: "Her bölgemizden, her şehrimizden zenginlik fışkırıyor" - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Yardımcısı Işıkgece: "Her bölgemizden, her şehrimizden zenginlik fışkırıyor"

05.06.2021 15:31

Son dakika gündem haberi: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Kız Kardeşim Projesiyle ilgili olarak, "Buradaki asıl amacımız bölgede ekonomi yaratmak, kadınımızın elini parayla güçlendirmek, emeğini değerle buluşturmak, bio çeşitliliği desteklemek ve sürdürülebilir tarıma da destek vermek" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Kız Kardeşim Projesiyle ilgili olarak, "Buradaki asıl amacımız bölgede Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yaratmak, kadınımızın elini parayla güçlendirmek, emeğini değerle buluşturmak, bio çeşitliliği desteklemek ve sürdürülebilir tarıma da destek vermek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesinin yanında, kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmesi amaçlanan "Kız Kardeşim Projesi" kapsamında uygulanmaya konulan eğitim programının ikincisi, Erzurum'da gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Aziziye ilçesindeki Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kadınların kalkınmaya katılımının hem ülke ekonomisinin güçlenmesi hem de kadının statüsünün yükselmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

"Her bölgemizden, her şehrimizden zenginlik fışkırıyor"

Her bölgeden ve şehirden zenginlik fışkırdığını aktaran Işıkgece, "Bu ürünlerin sahalarda, pazarlarda hak ettiği değeri bulmasıyla ilgili problemlerimiz var. Ellerinizden nefis tarhanalar, erişteler, reçeller çıkıyor ama bu ürünler pazarlarda hak ettiği değeri bulamıyor. Biz de 'kadınlarımız güçleriyle, emekleriyle bu ürünleri oluştururken onların bu yolculuklarında yardımcı olalım' dedik." ifadelerini kullandı.

Işıkgece, 10 başlıktan oluşan eğitim konuları hazırladıklarını bildirerek, şunları dile getirdi:

"Bölgemize bir mentor atıyoruz. Bu mentorumuzun rolü, ayda iki kez sizlerle bir araya gelip ürünün yolculuğunda vizyon açıcı, ambalaj tavsiyesi, etiket üzerindeki düzenlemeler ve ürünün rafta başarılı olabilmesi için vizyon verip sizlerle tecrübeler paylaşmak. Projenin bölgenin gelişmişliğini artırması noktasında önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyorum. Buradaki asıl amacımız bölgede ekonomi yaratmak, kadınızın elini parayla güçlendirmek, emeğini değerle buluşturmak, bio çeşitliliği desteklemek ve sürdürülebilir tarıma da destek vermek. Bu projeye ortam sağlarsak yerel ve yöresel ürünler gelecek kuşaklara aktarılmış, bio çeşitlilik sağlanmış ve bölgeye ekonomi yaratılmış olacak. İnanıyorum ki kadınımızın azmi, tuttuğunu koparma gücü, kalbinin temizliği, detaycılığı, zevki ve kattığı değer, bu ürünlerin sadece Türkiye'de değil, dünya piyasalarında da hak ettiği değeri bulmasında çok önemli bir imkan sağlayacak."

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, alın terinin simgesi olan her ürünün pazarda doğru alıcılarla buluşmasını sağlamak için yoğun çaba harcayacaklarını anlatarak, "Gerçekleştireceğimiz bu proje Nene Hatun'un gücünü bir kez daha Türkiye'ye bu sefer ticarette göstermiş olacak. Peygamberimiz, 'kazancın onda dokuzu ticarettendir' buyurmuş. Siz de bu kazancın onda dokuzunun adı olmuş olacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Sürur Kır ise üreticiler ile çiftçilerin eğitim ve bilimle buluşması için her türlü teknik ve metodolojiyi uygulamaktan kaçınmadıklarını söyledi.

Tek başlarına çok fazla geniş kitlelere ulaşmalarının mümkün olmayacağına değinen Kır, şunları kaydetti:

"Bu noktada özel sektör işbirliklerini oldukça önemsiyoruz. Ancak burada iş bitmiyor. Asıl önemli olan kısım bu bilgi ve içerikle ortaya koyacağımız katma değer. Bu noktada çok şanslıyız. Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız sayın Ayşe Ayşin Işıkgece hanımefendinin, projeyi başından itibaren sahiplenmesi, bundan sonraki danışman ve mentor atamaları ile takip sistemi, projemizi başarıya ulaştırma anlamında oldukça etkin rol oynayacak."

Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Pazarlama Daire Başkanı Özgür Akif Tel, Erzurum Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ve çok sayıda davetli katıldı.

Coca-Cola Vakfı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Habitat Derneği katkılarıyla 2015 yılından beri sürdürülen proje çerçevesinde Bursa, Eskişehir, Elazığ, Konya, Balıkesir, İzmir, Samsun ve Adana'da da eğitimler verilecek.

Son Dakika | Bakan Yardımcısı Işıkgece: Her bölgemizden, her şehrimizden zenginlik fışkırıyor
Son Dakika | Bakan Yardımcısı Işıkgece: Her bölgemizden, her şehrimizden zenginlik fışkırıyor
Son Dakika | Bakan Yardımcısı Işıkgece: Her bölgemizden, her şehrimizden zenginlik fışkırıyor
Son Dakika | Bakan Yardımcısı Işıkgece: Her bölgemizden, her şehrimizden zenginlik fışkırıyor
Son Dakika | Bakan Yardımcısı Işıkgece: Her bölgemizden, her şehrimizden zenginlik fışkırıyor
Son Dakika | Bakan Yardımcısı Işıkgece: Her bölgemizden, her şehrimizden zenginlik fışkırıyor
Son Dakika | Bakan Yardımcısı Işıkgece: Her bölgemizden, her şehrimizden zenginlik fışkırıyor
Son Dakika | Bakan Yardımcısı Işıkgece: Her bölgemizden, her şehrimizden zenginlik fışkırıyor
Son Dakika | Bakan Yardımcısı Işıkgece: Her bölgemizden, her şehrimizden zenginlik fışkırıyor

Türkiye, Erzurum, Ekonomi, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bakan Yardımcısı Işıkgece: 'Her bölgemizden, her şehrimizden zenginlik fışkırıyor' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Parti Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur istifa etti AK Parti Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur istifa etti 16 gün önce intihar eden Mizgin'in ağabeyi ve kız kardeşi silahla vurulmuş halde bulundu 16 gün önce intihar eden Mizgin'in ağabeyi ve kız kardeşi silahla vurulmuş halde bulundu Rapçi Şehinşah Rapçi Şehinşah "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 92 kişi vefat etti, 6 bin 126 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 92 kişi vefat etti, 6 bin 126 yeni vaka tespit edildi Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu Yıllar ne çabuk geçti! En Son Babalar Duyar dizisinin Ceren'i anne oluyor Yıllar ne çabuk geçti! En Son Babalar Duyar dizisinin Ceren'i anne oluyor Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri
17:57 Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım
17:44 Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar
17:36 FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir
17:36 Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi
17:20 İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti
17:12 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı
17:02 Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu
16:55 3'üncü kattan düştü, alkol aldığı öğrenilmesin diye yaralı halde kaçtı
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı
16:32 Fenerbahçe'de yönetici Metin Sipahioğlu, basını bombaladı: Üç maymunu oynayan şerefsizler
'Bugünden uyarayım' diyen Bakan Koca'dan maske mesajı: Yakında maskeleri çıkarıp atacağız 'Bugünden uyarayım' diyen Bakan Koca'dan maske mesajı: Yakında maskeleri çıkarıp atacağız         
22:05
TV8'de ödül almasına ateş püsküren Erkan Petekkaya'ya Kerimcan Durmaz'dan yanıt: Prim çalışmasını üzerek izliyorum TV8'de ödül almasına ateş püsküren Erkan Petekkaya'ya Kerimcan Durmaz'dan yanıt: Prim çalışmasını üzerek izliyorum         
21:17
Acun Ilıcalı'ya demediğini bırakmayan Erkan Petekkaya'dan yeni açıklama: Acun'dan özür dilemiyorum Acun Ilıcalı'ya demediğini bırakmayan Erkan Petekkaya'dan yeni açıklama: Acun'dan özür dilemiyorum         
20:52
Galatasaray'ın Diagne-Halil takas teklifini Brentford reddetti Galatasaray'ın Diagne-Halil takas teklifini Brentford reddetti         
20:22
Almanya'da maske skandalı! Uygunsuz maskeler engellilere ve yaşlılara dağıtılmaya çalışıldı Almanya'da maske skandalı! Uygunsuz maskeler engellilere ve yaşlılara dağıtılmaya çalışıldı         
18:44
Muharrem İnce, İzmir'de CHP'li seçmenden oy istedi: Zorla oy veriyorsan, yerin Memleket Partisi Muharrem İnce, İzmir'de CHP'li seçmenden oy istedi: Zorla oy veriyorsan, yerin Memleket Partisi         
18:29
Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor         
17:51
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir         
17:36
Köy sakini anında telefonuna sarıldı! Yılanların dansı görenleri şaşırttı Köy sakini anında telefonuna sarıldı! Yılanların dansı görenleri şaşırttı         
16:11
Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu         
15:03
Hakkında Hakkında "Köyde yaşıyor" iddiaları öne sürülen Mehmet Akif Alakurt, sosyal medyadan tehdit savurdu         
14:44
Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor         
14:39
132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu 132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu         
14:27
Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti         
14:26
TV8'de yayınlanan törende Kerimcan'a ödül verildiğini gören Erkan Petekkaya'dan, Acun Ilıcalı'ya: Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan TV8'de yayınlanan törende Kerimcan'a ödül verildiğini gören Erkan Petekkaya'dan, Acun Ilıcalı'ya: Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan         
11:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu         
10:17
Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2021 22:27:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Bakan Yardımcısı Işıkgece: "Her bölgemizden, her şehrimizden zenginlik fışkırıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement