Son dakika... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin: "Yangınlar üç kat artmasına rağmen hasarı eskiye göre çok düştü" - Son Dakika

KASTAMONU - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye'de son günlerde yangınların artış gösterdiğini fakat buna rağmen eskiye göre yangınların verdiği hasarın düştüğünü açıkladı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Tarım Sektörü Paydaş Toplantısına katılmak üzere Kastamonu'ya geldi. Kastamonu'da ilk olarak Vali Avni Çakır'ın makamında ziyaret eden Bakan Yardımcısı Metin, ardından Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğu'nu ziyaret etti. Şehir ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında brifing alan Bakan Yardımcısı Metin, ardından AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret ederek burada partililerle bir araya geldi.

Ziyarette yaptığı konuşmada Kastamonu'ya gösterdikleri pozitif ayrımcılıktan bahseden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Her ilimize ayrı hizmetlerimiz var. Ama Kastamonu, Tarım ve Ormancılık faaliyetleri olarak Türkiye'nin merkezidir. Biz, her alanda Kastamonu'yu öncelikli görüyoruz. 10-15 ili bir araya getirseniz Kastamonu'nun aldığını almaz. Bu pozitif ayrımcılığı Kastamonu'ya her zaman yapıyoruz. En son işçi alımımızda da en fazla işçiyi Kastamonu'ya verdik. Çünkü bu zaten gerekli. Kastamonu'nun yüzde 70 orman varlığı şehrin en önemli varlığıdır. Bu varlığı da Kastamonu'ya daha faydalı hale getirmemiz lazım. Kastamonu'nun katma değerine dönüştürmemiz lazım. Onun için orman üretimimiz, orman üretimine bağlı sanayimizin gelişmesi noktasında da bakanlık olarak her türlü desteği veriyoruz. Bu kapsamda Kastamonu'nun ne ihtiyacı var ise bu ihtiyacı makine ekipman olarak personeliyle ve bütçesiyle Kastamonu'ya sağlamaya çalışıyoruz ve de sağlayacağız" dedi.

"Yangınlar üç kat artmasına rağmen hasarı eskiye göre çok düştü"

Hem kuraklığa bağlı hem de insan kaynakları yangınların arttığına dikkat çeken Bakan Yardımcısı Metin, "Özellikle havanın çok kurak gitmesinden kaynaklı, o kuraklığa bağlı olarak ve yine insan unsuru nedeniyle yangın sayıları arttı. Bu yangın sayıları artmasına rağmen biz, tedbirimizi zamanında aldığımız için ve erken müdahale etmek kabiliyetine sahip olduğumuz için geçmiş yıllarda yanan ormanlara göre daha az hasara yol açtı. Dünya'da orman yangınlarıyla en etkin şekilde mücadele eden kurum, Türkiye'nin Orman Genel Müdürlüğü'dür. Dolayısıyla bu kapsamda yangın ile mücadelede özellikle helikopter, su tankerlerinin etkin mücadelede rol aldığımı görmüş oluyoruz. Kastamonu'nun orman varlığı itibariyle Bakanlık olarak her şeyde pozitif ayrımcılık yaptığımız bir ilimiz. Bu konuda da Bakanımızın talimatlarıyla milletvekillerimizin ve il başkanımızın takibi ve talebiyle çünkü geçtiğimiz yıla göre bizim karşılaştığımız yangın sayısı daha da arttı. Dolayısıyla bu artıştan dolayı helikopter ihtiyacı doğru. Bizde bu yıl buraya helikopter konuşlandırmış olacağız. Kastamonu'da Allah korusun bir yangın olduğu zaman bu yangına etkin bir şekilde müdahale edeceğiz. Bu il başkanımızın ve milletvekilimizin yakın takibi neticesinde olmuştur" diye konuştu.