Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'dan Manisa'da düzenlenen çekirdeksiz kuru üzüm...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'dan Manisa'da düzenlenen çekirdeksiz kuru üzüm açılış törenine canlı yayın ile katılarak, yeni sezon üzüm alım fiyatını açıkladı. Bakan Pakdemirli, 2020 yılında çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin 271 bin ton olarak öngörüldüğünü belirterek, bu yıl TMO tarafından 9 numara için kilogram fiyatını 12 lira 50 kuruş olarak açıkladı. - MANİSA