Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir'de değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir'de değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

12.11.2020 14:35
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir'de değerlendirmelerde bulundu Açıklaması, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir depreminde tüm kurumların uyum içinde çalıştığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir depreminde tüm kurumların uyum içinde çalıştığını söyledi.

Bekir Pakdemirli, Ege Bölge Sanayi Odasındaki (EBSO) "Tarım ve Orman Sektörlerindeki Hedefler ile Konulara Yönelik Çözüm Önerileri Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yanında Türkiye'de birçok afetin meydana geldiğini hatırlattı.

Son olarak İzmir'de yaşanan depremle ilgili gerekli derslerin çıkarılacağını kaydeden Pakdemirli, "İzmir'in duruşuna ayrıca teşekkür ediyorum. Kimse siyaset yapmadı, birlikte beraber olduk yan yana yürüdük ve ne yapılması gerekiyorsa başta hükümet olmak üzere belediyemiz, tüm kamu kurumları, STK'ler, gönülüler hep birlikte el attık bu işe." dedi.

"Doğal afetlerde Tarım ve Orman Bakanının ne işi var?" gibi soruların yöneltildiğini anlatan Pakdemirli, Bakanlıklarının enkaz kaldırma çalışmalarına önemli bir teçhizat desteği olduğunu hatırlatarak bu görüşe katılmadığını aktardı.

İzmirlilerin depremden sonraki memnuniyetlerinin en üst seviyede olduğunu vurgulayan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm kurumlar çok iyi çalıştılar, sahada memnun olmayan vatandaşımız yok. Çok büyük travma yaşamış, evi yıkılmış, ağır hasar görmüş, evinden dışarı çıkmış, havanın soğumaya başladığı günlerde çadırda oturan vatandaşımıza 'Siz kamu misafirhanelerine alalım, daha iyi bir yere geçirelim' dediğimiz zaman 'Biz burada iyiyiz, daha çok ihtiyacı olan birileri buralardan faydalansın' diyor."

"Önemli olan sektörün moralinin bozulmaması"

Bakan Pakdemirli, Kovid-19 sürecinde Türkiye'nin tarım ve gıda sektöründe hiçbir sıkıntı yaşamadığını belirterek, ülkede son 2 yılda tarımsal hasılanın yüzde 46 artışla, 277 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Son 2 yılda bitkisel üretimin ve büyükbaş hayvan varlığının yüzde 8, küçükbaş hayvan varlığının yüzde 20 arttığını dile getiren Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Çiftçimize, yetiştiricimize teşekkür ediyorum. Önemli olan sektörün moralinin bozulmaması. Çiftçimizin moralini yüksek tutmamız lazım ki üretim artsın, çiftçimiz tohuma küsmesin. Problemleri elbette konuşacağız. Eleştiriler elbette olacak ama bazen gereğinden fazla muhalefetin ve bazı medyanın bazı şeyleri içinden cımbızla çekerek, tamamını göstermeme yaklaşımı var."

Türkiye'nin tarım ve gıda ürünlerinde ihracatçı ve ithalatçı olduğunun hep konuşulduğunu belirten Pakdemirli, "Efendim 'Buğday ithal ettin'... İthal ettin de fabrikalar çalışıyor. Buğday ithal ettin, un yaptın, makarna yaptın. Unda dünyada birinci, makarnada dünyada ikinciyiz." dedi.

Son 18 yılda, önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1,5 katının yapıldığını kaydeden Pakdemirli, "5,4 milyon hektar alanda 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Eskişehir'in yüzölçümünün 4 katı kadar bir alanı ağaçlandırmış olduk." diye konuştu.

Pakdemirli, yanan ormanlardan 40 kat daha fazla alanı ağaçlandırdıklarını belirterek, "Orman yangınlarına müdahale süremizi, 15 dakikadan 12 dakikaya indirdik." dedi.

Son 18 yılda 585 baraj inşa edildiğini belirten Pakdemirli, "Bu oran, Cumhuriyet'in ilk 70 yılında yapılan baraj sayısının tam 2 katıdır. Son iki yılda ise 68 baraj, 45 gölet ve bent, 34 içme suyu tesisi, 42 HES, 267 taşkın koruma tesisini bitirdik." diye konuştu.

"Birlikten İzmir Doğar" kampanyasında 49 milyon 180 bin lira toplandı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, depremde tüm Türkiye'yi İzmir olarak yanlarında hissettiklerini söyledi.

İzmir iş dünyası tarafından başlatılan "Birlikten İzmir Doğar" kampanyası için teşekkürlerini ileten Köşger, "Maalesef doğal afetler yaşanıyor. Olmamasını temenni ederiz ama oldu. Millet olarak yek vücut olmamız, İzmirli olarak bir dayanışma içine girmemiz çok kıymetli. İzmirlilere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Mesai saati, OSB'lerde 07.00'ye çekildi"

Vali Köşger esnek mesai uygulamasını OSB'lerde de başlattıklarını ifade ederek, "Bugün kararımızı aldık. 16 Kasım'dan itibaren uygulamaya başlıyoruz. OSB'lerde mesai başlangıcını sabah 07.00'ye çektik." dedi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, tarım ve gıda sektörünün geleceğin stratejik sektörlerinden biri olduğunu vurguladı.

Kentte kurulması planlanan tarıma yönelik ihtisas organize sanayi bölgeleri hakkında bilgi veren Özgener, bu bölgeler hakkında atılması gereken adımları paylaştı.

İzmir'deki depremde bazı üyelerinin binalarının hasar gördüğüne değinen Özgener, "Bu üyelerimizin vergi borçlarının 3 ay ertelenmesi talep ediyoruz. Etkilenen üyelerimizin KGF kredi taksit ödemelerinin de faizsiz 1 yıl ertelenmesi konusunda desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu.

EBSO Başkanı Yorgancılar

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, pandemi döneminde üretim yapan tesislerin sektörleri ne olursa olsun üretime devam ettiğini, tarımın da bunlardan biri olduğunu söyledi.

İzmir iş dünyası tarafından başlatılan "Birlikten İzmir Doğar" kampanyasını anımsatan Yorgancılar, "Bir hafta sürede 50 milyon liraya yakın para topladık. Bugün itibariyle 49 milyon 180 bin lira. Bu birlik ve beraberliğin sonucu. Hedefimiz bir an önce arsayı alıp inşaata başlamak." dedi.

Borsa Başkanı Kestelli

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, tarım sektörünün çok önemli bir rol üstlendiğini aktardı.

Tarım sektöründe katma değerli üretimi artırmak gerektiğini dile getiren Kestelli, "Yaşadığımız pandemi süreci de açıkça gösterdi ki ülke olarak tarım sektöründe potansiyelimize eşdeğer bir üretim seviyesine ulaşmak ve katma değeri artırmak zorundayız. Bunun için gerekli yapısal dönüşümleri gerçekleştirecek iradenin hem kamu hem de özel sektörde var olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"İzmir Tarım Teknoloji Merkezi" iş birliği protokolü imzalandı

Basına kapalı devam eden toplantının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ile İTB arasında "İzmir Tarım Teknoloji Merkezi" iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolü Bakanlık adına Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Nevzat Birişik, İTB adına Kestelli imzaladı. İş birliği protokolü İTB'nin, Bakanlığın veri, bilgi, donanım ve uzman altyapısından proje bazlı olarak faydalanmasına imkan sağlayacak.

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Tarım, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir'de değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika


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