Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'ta yangın bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin havadan inceleme yapması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangın sahasında çalışanlardan bilgi alması Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
ANTALYA (AA ) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın alanında inceleme yaptı.
Yangın yönetim merkezinde söndürme çalışmalarını koordine eden Pakdemirli, yanan bölgede havadan incelemede bulundu.
Söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Pakdemirli, karadan da bölgeyi gezerek, söndürme çalışmalarını sürdüren ekiple görüştü.
Kaynak: AA
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