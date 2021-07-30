Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'ta yangın bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Pakdemirli, karadan da bölgeyi gezerek, söndürme çalışmalarını sürdüren ekiple görüştü.

ANTALYA (AA ) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya 'nın Manavgat ilçesindeki yangın alanında inceleme yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangın sahasında çalışanlardan bilgi alması Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat 'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

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