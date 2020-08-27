Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, kuru üzüm fiyatını açıkladı - Son Dakika

Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, kuru üzüm fiyatını açıkladı

Gelen son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2020 yılı kuru üzüm alım fiyatını, 9 numara için kilogramı 12,5 lira olarak açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2020 yılı kuru üzüm alım fiyatını, 9 numara için kilogramı 12,5 lira olarak açıkladı.

Bakan Pakdemirli, Giresun'dan telekonferansla yaptığı canlı bağlantıyla Manisa Kurşunlu Han'da düzenlenen "Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü'nde 2020-2021 Sezonu Açılış ve Geleneksel İlk Çekirdeksiz Kuru Üzüm Alım Töreni"ne katıldı.

Pakdemirli, geleneksel hale getirdikleri üzüm alım fiyatı açıklanması programını, bu yıl da Manisalılarla yüz yüze yapmayı planladıklarını ancak sel felaketi sebebiyle programa Giresun'dan katılıldığını söyledi.

Pakdemirli, Türkiye'nin bağ alanı bakımından dünyada 5. sırada bulunduğunu, kuru üzüm ihracatında ise dünya lideri olduğuna aktardı.

Köklü bir bağcılık geleneğine sahip Manisa'da toplam 1 milyon 546 bin ton üzüm üretildiğine işaret eden Pakdemirli, kentin Türkiye'deki kurutmalık üzümün yüzde 85'ini, sofralık üzümün de yüzde 20'sini karşıladığını vurguladı.

Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının tamamına yakınının Manisa'dan yapıldığını belirten Pakdemirli, "Manisa'dan yıllık ortalama 250 bin tonluk üzüm ihracatı yapılmakta ve bu sayede ülke ekonomimize 500 milyon dolar gelir kazandırılmaktadır. Bu da dünyanın en kaliteli üzümlerinin bu topraklarda yetiştiğinin göstergesidir. Manisa, üzümü katma değerli bir ürüne dönüştürebilmeyi başarabilmiş bir şehirdir." diye konuştu.

"2020-2021 kuru üzüm rekoltesi 271 bin ton"

Türkiye'nin 2019 yılında 672 milyon dolarlık yaş ve kuru üzüm ihraç ettiğini aktaran Pakdemirli, üzümde bu yılki beklenen rekolteye ilişkin, şu bilgileri verdi:

"Üzüm Rekolte Tahmin Komisyonlarınca yapılan çalışmalara göre, 2020 yılında çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesini geçen seneye oranla yüzde 12'lik azalışla 271 bin ton olarak öngörüyoruz. Bu manada tüm üreticilerimizin bir kere daha eline, emeğine sağlık diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, her fırsatta ve anda üreticimizin, çiftçimizin yanında olarak kimseyi mağdur etmeyecek, geliri artıracak tüm tedbirleri ivedilikle alıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle üreticimizin yüzünü güldürecek çalışmalara tek tek imza atıyoruz. Emeğinizin, alın terinizin yerde kalmaması için de verdiğimiz sözleri tutuyoruz."

"9 numara kuru üzüm 12,5 lira"

Geçen yıl kuru üzüm müdahale alım fiyatını 10 lira olarak belirlediklerini hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Açıkladığımız bu fiyatlar, üreticilerimiz ve bütün kesimler tarafından memnuniyetle karşılandı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu yıl da Toprak Mahsulleri Ofisimizi kuru üzüm alımı ile görevlendirdi. Üretim, piyasa ve diğer tüm faktörlere yönelik yaptığımız detaylı değerlendirme sonucunda bu yıl da üzüm üreticimizi memnun edecek haberimizi sizlerle paylaşıyorum. TMO 2020 yılı kuru üzüm alım fiyatını, 9 numara için kilogramı 12,5 lira olarak açıklıyoruz." dedi.

Bakan Pakdemirli, kuru üzüm alımlarında Tarim Satis Kooperatifleri Birlikleri (TARİŞ) ile iş birliği yapacaklarını dile getirerek, "TARİŞ de TMO fiyatlarından alım yapacak. TMO ve TARİŞ arasında koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması amacıyla bir protokol yapıldı. TMO alımları 7 Eylül'den itibaren başlayacak. TMO, üreticilerimiz tarafından arz edilecek kuru üzümün tamamını alabilecek şekilde depolama ve finansman hazırlıklarını yapmıştır. TMO tarafından en az 50 bin ton ürün alınmasını temenni ediyorum. Tüm üzüm üreticilerimize, ülkemize, hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kuru üzüm piyasasını açıkları fiyatlardan aşağıya düşürmemeye kararlı olduklarını vurgulayan Pakdemirli, "Bunun için gereken her türlü argümanı kullanacağız. Her zaman söylediğim gibi, üreticimizi asla mağdur etmeyiz. TMO üzerinden yaptığımız alımlarla, bugün olduğu gibi her zaman alın teri döken kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle gece gündüz demeden çalışan TMO personelimize de gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"11 kalemde 86 milyon liralık destek müjdesi"

Bakan Pakdemirli, üreticilere yeni müjdeler de vereceklerini belirterek şöyle devam etti:

"Yarın saat 18.00 itibariyle, 11 kalemde, 86 milyon 464 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini, değerli üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız. Destekleme ödemesi kapsamında İyi Tarım Uygulamaları Desteği olarak 44 milyon 888 bin lira, Organik Tarım Desteği kapsamında 19 milyon 384 bin 800 lira, Toprak Analizi Desteği olarak 1 milyon 361 bin lira, Mazot ve Gübre Desteği kapsamında 255 bin lira, Yem Bitkileri Desteği olarak 1 milyon 445 bin lira, Uzman Eller Hayvancılık Proje Desteği kapsamında 11 hak sahibi vatandaşımıza 1 milyon 100 bin lira, Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği kapsamında 73 bin lira, Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği olarak 4 milyon 536 bin lira, Hububat-Baklagil Fark Ödemesi Desteği kapsamında, 11 milyon 210 bin lira, Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği olarak 903 bin lira, Gen Kaynakları Desteği olarak da 1 milyon 305 bin lira ödeme yapacağız. Toplamda vereceğimiz 86 milyon 464 bin liralık destek ödemesi, üreticilerimize, yetiştiricilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun."

Türkiye'yi modern tarım yöntemleriyle ön plana çıkartmayı hedeflediklerini belirten Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu amaçla kaliteli ürün üreten çiftçimizin ürünlerinin dünya pazarlarındaki yerini, en üst seviyelere taşımak için elimizden gelenin fazlasını yaptığımızdan hiç şüpheniz olmasın. Bildiğiniz gibi salgın nedeniyle dünya, zor bir süreçten geçiyor. Ancak hiç endişeniz olmasın Kovid-19 süreciyle geçirdiğimiz 6 ayda, nasıl ki devletçe ve milletçe daima çiftçimizin yanında olduk, bundan sonra da, daha da güçlü bir biçimde yanınızda, arkanızda olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle; üreten, ürettiğine değer katan tüm çiftçilerimize, üreticilerimize sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum."

Törenin ardından Şehzadeler ilçesinden üretici Mehmet Görgülü'nün yetiştirdiği sezonun ilk kuru üzümü açık arttırmayla kilogramı 3 bin liradan Bakan Pakdemirli'ye satıldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de törende yaptığı konuşmada, hasat sezonun Manisalılara hayırlı olmasını diledi. Karadeniz, kentteki üreticilerin 12,5 liralık fiyattan memnun olduğunu söyledi.

Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, kuru üzüm fiyatını açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi, Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 14:44 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, kuru üzüm fiyatını açıkladı - Son Dakika

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