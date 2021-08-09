Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ???devletin tüm kurumlarıyla vatandaşın yanında olduğunu belirterek, "53 bin 735 dekar ekili dikili alan, 639 dekar sera, 403 büyükbaş, 4 bin 452 küçükbaş, 7 bin 827 arılı kovan, 29 bin 516 kanatlı hayvan, 6 bin 914 alet makine, 2 bin 976 ton depolu ürünler, 2 bin 167 tarımsal yapının zarar gördüğü tespit edildi." dedi.

Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binası'nda düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı. Burada orman işçilerinin de katılımıyla basın toplantısı düzenleyen Pakdemirli, yangınla mücadele için emniyet şeritleri oluşturduklarını, termik santralin etrafında en az üç adet kuşaklama yaptıklarını söyledi.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü aktaran Pakdemirli şunları kaydetti:

???"53 bin 735 dekar ekili dikili alan, 639 dekar sera, 403 büyükbaş, 4 bin 452 küçükbaş, 7 bin 827 arılı kovan, 29 bin 516 kanatlı hayvan, 6 bin 914 alet makine, 2 bin 976 ton depolu ürünler, 2 bin 167 tarımsal yapının zarar gördüğü tespit edildi. Şu ana kadar 584 yangın hasar TARSİM'e geldi. Gelmeye de devam ediyor. Gelen ihbarın 479'u Antalya'dan. Şu ana kadar tamamladığımız hasar tespit çalışmalarında TARSİM sigortalarıyla alakalı 173 milyon lira hasar tespiti yapıldı. Çalışmalar devam ediyor. Gelen dosyaların incelemeleri başlamış olup sonuçlarıyla alakalı dosyalara bu hafta 9 milyon lira bir ödeme yapılacak. Bu sabah itibarıyla Antalya ve Muğla'ya hayvan telefatlarının ödenmesi için il hesaplarına 9 artı 5 toplamda 14 milyon lira para gönderildi."

Bunların da bir an evvel ödemelerine hızlı şekilde başlayacaklarına değinen Pakdemirli, ???gerekli bilginin il ve ilçe müdürlüklerinden alınabileceğini bildirdi.

"Yangından etkilenen çiftçilerimiz TARSİM hasar tespit raporuyla veya hasar tespit raporlarıyla Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine müracaat etmeleri halinde borçlarının tamamı ertelenecek." diyen Pakdemirli, Muğla'da arıcılık faaliyetinin son derece önemli olduğuna değindi.

"Ormanlardaki vatan nöbeti görevimizi daha güçlü sürdüreceğiz"

Türkiye'de bal üretiminin yüzde 13'ünün Muğla'da olduğunu aktaran Pakdemirli, dünyadaki çam balının yüzde 92'sinin Türkiye'de, bunun da yüzde 80'inin Muğla'da olduğunu söyledi.

Pakdemirli, yangınlardan etkilenen arıcılara kovan desteğini yüzde 100 artırarak ödeyeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Çam balı üreticilerine 30 lira kilogram bal üretim desteği vereceğiz. Çam balı üretim alanına alternatif olarak milli parklar arıcılarının da konaklamasına da milli parkları açıyor olacağız. Sel, yangın, kuraklık, gıda güvenliği, susuzluk gibi konular artık bundan sonra dünyanın yeni normal haline geleceği gözüküyor. Biz hepsiyle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cennet ülkelerimizi değişen dünya şartlarının insafına bırakacak değiliz. Dikkatli ve hızlı bir şekilde eylem planlarını hayata geçirmeye devam ediyoruz."

"Ne zaman bu yangın biter o zaman gözümüze uyku girer"

Sahada 13 gündür mücadele verdiklerine değinen Pakdemirli, ormandaki canların da önemine işaret ederek bu ateşin tamamını söndüreceklerini kaydetti.

Pakdemirli, ormanlardaki vatan nöbeti görevini daha güçlü bir biçimde sürdüreceklerine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Orman köylümüz doğduğu, doyduğu topraklarda yeniden güzel günlere kavuşacak ve bu güzel toprakları nakış gibi yeniden işleyeceğiz, emekle yeniden yeşerteceğiz. Sizden ricam söylentilere, tahriklere itibar etmeyin. Devlet tüm kurumlarıyla buradadır. Ne zaman bu yangın biter o zaman gözümüze uyku girer. Dileğimiz şudur; vücutları yanık izleriyle dolu orman kahramanlarımızın bundan sonra ayağına taş, gözüne yaş, yüreğine de telaş değmesin. Bu akşam orman kahramanlarımızı yanıma alarak onlarla birlikte basın toplantısına çıkmak istedim. Milletimizin asıl görmesi gereken onlar. Ateşi suyla söndüren onlar. Yardıma koşan tüm aziz milletimizden Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza günlerdir sahada olan bakanlara, milletvekillerine, kamu kurumlarına, belediyelere çok çok teşekkür ederim."

(Sürecek)