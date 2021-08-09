Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (3) - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ???vatandaşların herhangi bir duman görünce 112 ya da 177'yi araması gerektiğini belirterek, "Yangına sebebiyet verecek unsurları da ormandan mutlaka uzak tutmamız gerekiyor." dedi.

Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binasında düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı. Burada orman işçilerinin de katılımıyla basın toplantısı düzenleyen Pakdemirli, filoya dışarıdan gelen 2 uçağın Yunanistan ve ABD'de daha ciddi yangınlar olması nedeniyle ayrıldığını dile getirdi.

Muğla'nın Milas ilçesindeki makilik alanda yangının etkisini sürdürdüğüne dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Makilik alan aynı meşe odunu gibi sert bir odun. İçten içe yanan, çam gibi yanıp geçen odun olmadığı için makilik alanda halen mücadelemiz sürüyor. Termik santralle alakalı riskler minimize olmuş halde. Peşini bırakmadık. Yol açıp kalbine girip tamamen söndürmemiz gereken bir yangınla karşı karşıyayız. Bugün 3 kilometreye yakın yol yapıldı. Yangının kalbine girmek maksatlı ciddi bir çalışma yürütüldü. Birçok nokta ve odak da ele geçirilmiş vaziyette. Ulaşılamayan bir odak var. Ona da ulaşmak için yol yapım çalışmaları devam ediyor. Orman yangınını Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerini olumsuz etkilememesi için her türlü şeritler oluşturuldu. Her türlü tahkimat yapıldı. 3 ayrı tahkimat yapıldı."

Ormanda seyreltme ve şerit çalışmalarının bitirildiğini vurgulayan Pakdemirli, arazözlerle gerekli tedbirlerin alındığını, riskin şu an itibarıyla minimize edildiğini ama ateşe ulaşmadan, soğutma faaliyeti başlamadan "burası kontrol altında" diyemeyeceklerini ancak durumun düne göre daha iyi olduğunu bildirdi.

Bu gece yangınla mücadele eden ekipten güzel haberi alabileceklerine dikkati çeken Pakdemirli, Aydın Bozdoğan'da gün içinde çıkan yangının yayılma eğilimi gösterdiğine dikkati çekti.

Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Arkadaşlardan rüzgarın istikrarsızlık göstermemesi durumunda bunu da kontrol altına alabileceklerine dair genel bir bilgi aldık. Vatandaşlarımız herhangi bir duman görünce mutlaka 112 ya da 177'yi arasın. Yangına sebebiyet verecek unsurları da ormandan mutlaka uzak tutmamız gerekiyor. Çok kısa sürede gönüllülükle alakalı bir seferberlik ve eğitim kampanyası başlayacak. Özellikle hem orman köylülerimiz hem de ormana hassasiyeti olan vatandaşlarımız için. Ben önemli olduğunu düşünüyorum. Detaylı bilgiyi en yakın orman teşkilatlarından ve web sitelerden alabilirler. Yanan yerleri tekrar ağaçlandırmak için çalışmalarımızı bilimsel yöntemlerin ışığında sürdürüyoruz."

"Bin 667 ilk müdahale ekibimiz hazır"

Son 13 günde kırsal alanlar dahil 476 cephede alevlere müdahale ettikleri bilgisini veren Pakdemirli, bu yangınlardan 16'sının büyük orman yangını, 206'sının da kırsal tarım yangını olduğunu kaydetti.

Yangınlarla ilgili üç çalışma prensiplerinin olduğunu vurgulayan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincisi önleme, ikincisi çıktıysa söndürme, üçüncüsü de yangın gören alanın rehabilitasyonu. Bu kapsamda ihbar alınan yangınlara müdahale için bin 667 ilk müdahale ekibimiz hazır. Yangın müdahale ekipleri sezon öncesi eğitimlerini aldılar. Orman köylülerine yangına ilk müdahale için 4162 su tankı bu sezon öncesi dağıttık. Yangınlarla alakalı askeri birliklere de eğitim verdik. Hava ve kara ekiplerinde bu yangınlarda ciddi bir koordinasyon sağladık. Yangın görevlisi olarak da 13 bin 339 kişiye gönüllülük eğitimi verildi. Bu gönüllülerin bir kısmı sahada çalışıyor. Bu eğitimleri daha kapsamlı hale getirip gönüllülük tarafından emniyetli bir şekilde bu arkadaşların ormana girebilmelerini sağlayacak, yangınlarla mücadelede bu gönüllüleri kullanacak mekanizmaları devreye alıyoruz."

Yangınla mücadelede "karşı ateş" yönteminin önemli olduğunu belirten Pakdemirli, bunu zaman zaman yanlış anlaşılabildiğini, iki sene önce orman personeli karşı ateş vermeye çalışırken "ormanı yakıyorsunuz" diye çevre köylerden üzerine yürüyenler olduğunu dile getirdi.

Karşı ateş yöntemiyle gerekli tedbirler aldıktan sonra yangının geldiği yöne doğru orman örtüsünün yakıldığını aktaran Pakdemirli, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ormancılıkta önemli bir roldür. Zaman zaman kullandığımız bir teknik. Antalya'da çok sayıda karşı ateş yöntemini kullandık. Büyük enerjiye sahip ana yangın küçük yangını kendine çekmeye çalışır. Büyük yangının önünde yanacak bir şey kalmayınca yangın söner. Deniz dalgasının kıyıya vurup geri gitmesi gibi bir benzetme yapılabilir. Teknik bir mücadele. Rüzgar ve topoğrafya son derece önemli. Bilimsel veriler önemli. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Bütün şartların olumlu yönde oluşması lazım. Bu yöntem sadece bizde değil Fransa, Portekiz ve Kanada gibi birçok ülkede kullanılıyor. Yangınların kontrolünde önemli bir avantaj sağlıyor."

(Bitti)