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Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (1) - Son Dakika

Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (1)

07.08.2021 13:40
Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (1), System.String[]

Son dakika habere göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 47 ilde 223 orman yangınının 217'sinin kontrol altında olduğunu belirterek "Yangının kontrol altına alındığı açıklamalarında sadece Bakanlığımızın açıklamalarını dikkate alın.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 47 ilde 223 orman yangınının 217'sinin kontrol altında olduğunu belirterek "Yangının kontrol altına alındığı açıklamalarında sadece Bakanlığımızın açıklamalarını dikkate alın." dedi.

Pakdemirli, Muğla'nın Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini aktardı. Ekiplerin canla başla çalıştığını anlatan Pakdemirli, "47 ilde 223 orman yangınıyla bugüne kadar orman teşkilatımız mücadele etti. 223 orman yangınının 217'si kontrol altında." diye konuştu.

Muğla bölgesindeki yangınlara ekiplerin müdahalesinin devam ettiğini ifade eden Pakdemirli, şunları söyledi:

"Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Çine ve Isparta Sütçüler'deki yangın devam ediyor. Bu yangınların haricinde 157 kırsal alan yangınına müdahale yapıldı. Devam eden yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 57 helikopter, bir insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi, 5 bin 250 orman personeli ve belki de bir bu kadar kamudan diğer konularda faaliyet gösteren personelle yangınlara müdahale yapıldı."

Avrupa Birliği'nden (AB) gelen iki uçağın ayrıldığına işaret eden Pakdemirli, Yunanistan ve AB'de de daha ciddi yangınlar olması sebebiyle bu uçakların geri çekildiğini bildirdi.

Antalya'da 21 yangınla mücadele ettiklerini vurgulayan Pakdemirli, "Tanker uçaklar, İHA'lar, 19 helikopter, 300'e yakın arazöz, 1172 personel görev yaptı." dedi.

"Bakanlığımızın açıklamalarını dikkate alın"

Bazı bölgelerde yangınların kontrol altına alındığına dair resmi olmayan kurumların açıklama yaptığına dikkati çeken Pakdemirli, "Yangının kontrol altına alındığı açıklamalarında sadece Bakanlığımızın açıklamalarını dikkate alın. Milas yangını devam ediyor, şu anda kontrol altında değil. Yangın şu anda uyuyor. Önemli bir tehlike arz etmiyor ama sabah saatlerinde kontrol altına alındı diye açıklama yapılmış." ifadesini kullandı.

Muğla'da 29 Temmuz'dan bu yana orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini dile getiren Pakdemirli, "Muğla'da 15 orman yangını meydana geldi. Termik santrali ve turizm alanlarını da korumak için ciddi çaba sarf ettik. Mücadelemiz sürüyor." dedi.

Yangın mahalline herkesin girmemesini öneren Pakdemirli, "Can güvenliği için de yangın mahalline görevli olmayanların alınmaması durumu son derece olumlu." diye konuştu.

Yapıcı eleştirilerin hepsine açık olduklarını vurgulayan Pakdemirli, herkesin birliğinin ve sahadaki personelin motivasyonun önemli olduğunu bildirdi. Teknik bir iş yaptıklarına değinen Pakdemirli, "Gün tartışma zamanı değil, gün birlik ve beraberlik zamanı. Pandemi, sel ve yangınlarda personelimizi yıpratmayalım." değerlendirmesini yaptı.

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini kaydeden Pakdemirli, "Sütçüler'de iki sarp vadide ateş var. Bugün hava şartlarına bağlı olarak kontrol altına alma ihtimalimiz olabilir. Ekiplerimiz çalışıyor." dedi.

(Sürecek)

Bekir Pakdemirli, Yangın, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (1) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (1) - Son Dakika
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