Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Şırnak'ta DSİ 105. Şube Müdürlüğünün açılışını gerçekleştirdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Şırnak'ta DSİ 105. Şube Müdürlüğünün açılışını gerçekleştirdi Açıklaması

16.04.2021 20:13
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Şırnak'ta DSİ 105. Şube Müdürlüğünün açılışını gerçekleştirdi Açıklaması, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Devlet yatırımlarını artırmaya devam edecek, hem de istihdam artacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Devlet yatırımlarını artırmaya devam edecek, hem de istihdam artacak. Şırnak artık bugün terörle anılan bir kent değil." dedi.

Kentteki temaslarını sürdüren Bakan Pakdemirli, Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki Şal Şapik atölyesini gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Pakdemirli, daha sonra Devlet Su İşleri (DSİ) 105. Şube Müdürlüğünün açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Pakdemirli, Şırnaklılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Pakdemirli, "Seçim zamanında buraya geldiğimizde Mehmet Yarka başkanımıza, 'Başkanım başarılı şekilde bu seçimlerden çık, karnen iyi olsun, vatandaş sana oyunu versin, biz de ne gerekiyorsa yapacağız.' dedik. ve kürsüye çıktık, dedi ki; 'Mehmet Yarka için gereğini yapın, seçimin hemen akabinde Mehmet Yarka emredecek hükümet yapacak.' Evet emredecek, bizler yapacağız. Çünkü bizler başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere millet için var olan, millete hizmet için var olan bir ekibiz." dedi.

Şırnak'ta 10'a yakın baraj, onlarca taşkın koruma tesisinin yapıldığını bir yandan da kentte imar çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Son 2 yılda da Allah'a şükür hakkını teslim etmek lazım, Şırnak'ın çehresi değişmiş, değişmeye başlamış. Eminim ki; bundan sonra da Şırnak'ın çehresi değişmeye devam edecek." diye konuştu.

DSİ Şubesinin açılmasının önemine işaret eden Pakdemirli, "Şırnak seçimini huzur, güven, istikrar, istihdam, üretim, eğitimden yana yaptı. Devletin hizmeti, her şeyi gelir buraya. Şırnak şimdi öyle bir hale geliyor ki; bundan sonra gençlerimiz, devlet memurlarımız buralara gelmek isteyecek. Önemli olan Şırnak'a bir renk katması, bugün DSİ, yarın diğer kurumlar... Devlet yatırımlarını artırmaya devam edecek, hem de istihdam artacak. Şırnak artık bugün terörle anılan bir kent değil." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Şırnak'ın bir senede yer fıstığı üretiminde Türkiye'de üçüncü olduğunu aktararak, kentteki potansiyelin son derece yüksek olduğunu söyledi.

"Eksik yaptıklarımızı da en yakın zamanda telafi edeceğiz"

Özellikle su ve sulama alanında, su millet ile buluşturduğunda o bölgenin gelirinin arttığına dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bütün ülkeyi uçakla, helikopterle dolaşırken bakıyorum, suyun olduğu yerlerde hayat var. Olmayan yerler ise bir nevi çöl. Bizim de savaşımız, gayemiz suyu buraya taşımak. Yanı bozkırla olan savaşımızda bozkırı yeşillendirmemiz gerekiyor. Bunu yeşillendirmek için de gece gündüz demeden 7 gün 24 saat Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde çalışıyoruz. Ben Egeli bir bakanım ama etrafımdaki herkes benim doğu ve güneydoğu illerine ne kadar önem verdiğimi bilir. Çok yakınımdakiler de Şırnak'a ne kadar önem verdiğimi bilir. Şırnak ile ilgili sanki bizim Bakanlığımızda bir alarm var. Yani Şırnak ile ilgili bir talep varsa o hemen yapılacaktır. Çünkü Bakanlıktaki bütün bürokratlar benim duruşumu bilir, sağ olsun onlar da benim bu duruşumun bir adım ötesinde gerçekten, 'Şırnak için ne yapabiliriz?' diye gayret gösterirler."

"Eksik yaptıklarımız vardır bugüne kadar, onları da kabul etmemiz lazım. Eksik yaptıklarımız için şimdiden özür diliyoruz. Eksik yaptıklarımızı da en yakın zamanda telafi edeceğiz. Ama tüm bu açıkladığımız plan, projelerle alakalı da benim özellikle Şırnak halkından ve yöneticilerimizden ricam bu projelerin sıkı takipçisi olsunlar. Aksamalar varsa bizzat bana da ulaşın." ifadelerini kullanan Pakdemirli, kendisine ulaşılması halinde Şırnak için gereğini yapacağını aktardı.

Pakdemirli daha sonra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir ve diğer ilgililerle DSİ 105. Şube Müdürlüğünün açılışını gerçekleştirdi, Şırnak'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törene, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan da katıldı.

Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri, İstihdam, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Şırnak'ta DSİ 105. Şube Müdürlüğünün açılışını gerçekleştirdi Açıklaması - Son Dakika


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