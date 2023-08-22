Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Çanakkale'de 9 köy için tedbir alındı, 6 köy tahliye edildi. Yangında herhangi bir can kaybı yok - Son Dakika

Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Çanakkale'de 9 köy için tedbir alındı, 6 köy tahliye edildi. Yangında herhangi bir can kaybı yok

Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Çanakkale\'de 9 köy için tedbir alındı, 6 köy tahliye edildi. Yangında herhangi bir can kaybı yok
Son Güncelleme: 22.08.2023 19:37

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Çanakkale'de 9 köy için tedbir alındı, 6 köy tahliye edildi. Yangında herhangi bir can kaybı yok.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Çanakkale'de saatlerdir devam eden orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Son durum hakkında bilgi veren Bakan Yumaklı, "Çanakkale'de 9 köy için tedbir alındı, 6 köy tahliye edildi. Yangında herhangi bir can kaybı yok." dedi.

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI SAATLERDİR DEVAM EDİYOR

Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere Köyü yakınındaki ormanlık alandan gündüz saatlerinde alevler yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına müdahale için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, yerleşim yerlerine yaklaşan yangın nedeniyle bölgedeki köyler tahliye edildi, Çanakkale-Çan karayolu trafiğe kapatıldı.

"YANGINDA HERHANGİ BİR CAN KAYBI YOK"

Çalışmaları Ankara'da Yangın Yönetim Merkezi'nde takip eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son durum hakkında bilgi verdi. Bakan Yumaklı, "Çanakkale'de 9 köy için tedbir alındı, 6 köy tahliye edildi. Yangında herhangi bir can kaybı yok." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Çanakkale'de 9 köy için tedbir alındı, 6 köy tahliye edildi. Yangında herhangi bir can kaybı yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Çanakkale'de 9 köy için tedbir alındı, 6 köy tahliye edildi. Yangında herhangi bir can kaybı yok - Son Dakika
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