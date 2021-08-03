Son dakika! Tarım ve Orman Bakanlığı: 6 ilde 11 yangın devam ediyor - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanlığı, son 6 günde 32 ilde 152 yangının kontrol altına alındığı, 6 ilde 11 yangının ise devam ettiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 28 Temmuz- 3 Ağustos arasındaki orman yangınları detay durumunu açıkladı. Buna göre; Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde 19 yangından 2'si, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere ve Yılanlı ilçelerinde 13 yangından 5'i, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde 2 yangından 1'i, Denizli'nin Tavas ilçesinde 3 yangından 1'i, Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 6 yangından 1'i, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 9 yangından 1'i devam ediyor. Ayrıca, son 6 günde 32 ilde 152 yangın kontrol altına alınırken, 6 ilde toplam 11 yangın devam ediyor.

'ORMANIN KAHRAMANLARININ MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın detay durumunu Twitter hesabından paylaşarak, "Ormanın kahramanlarının 6 ilde, 11 farklı yangınla olan mücadelesi devam ediyor. 32 ilde 152 yangın kontrol altına alındı" dedi.