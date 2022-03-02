Son dakika... Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapan 371 firmaya ait 559 ürünü açıkladı - Son Dakika
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Son dakika... Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapan 371 firmaya ait 559 ürünü açıkladı

02.03.2022 01:21
Son dakika... Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapan 371 firmaya ait 559 ürünü açıkladı

Son dakika gündem haberi: TARIM ve Orman Bakanlığı, gıdalarda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 371 firmaya ait 559 parti ürünü Bakanlığın internet sitesinde kamuoyuna açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanlığı, gıdalarda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 371 firmaya ait 559 parti ürünü Bakanlığın internet sitesinde kamuoyuna açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması amacıyla düzenli olarak gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimlerinin titizlikle yapıldığı belirtildi. Uygulamanın, tüketici sağlığının ve menfaatinin korunmasına büyük katkı sağladığı ifade edilerek "Uygunsuzlukların tespitinde Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan CİMER, Alo 174 Gıda Hattı ve Whatsapp (0 501 174 01 74) gıda ihbar hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı bulunmaktadır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri tüketici sağlığının en üst düzeyde korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır" denildi.

50 BİN TL'DAN 2 MİLYON TL'YE KADAR PARA CEZASI Cezaların caydırıcı hale getirildiği aktarılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Taklit ve tağşiş yapan gıda işletmecilerine gayri safi gelirlerine bağlı olarak 50 bin TL'den 2 milyon TL'ye kadar idari para cezası, hapis cezası, adli para cezası ve gıda sektörü faaliyetinden men cezası getirilmiştir. Önümüzdeki süreçte yeni risklerin belirlenmesinde yeni teknolojiler, yeni sistemler kullanılarak özellikle kasıtlı olarak gıdada taklit veya tağşiş yapan firmalar en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Yeni düzenleme gıda üreticilerine önemli sorumluluk yüklemektedir. Bu kapsamda üreticilerin hammadde tedariğini dikkatli yapmaları, gerekirse üretim prosesini ayırmaları önem arz etmektedir. Daha önce 26 kez yapılan kamuoyu duyuruları ile gıdalarda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 1609 firmanın 3 bin 605 ürünü kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bugün yapılan 27'nci kamuoyu duyurusu ile 371 firmaya ait 559 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. İlgili açıklamaya https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1556/Kamuoyuna-Duyurulur bağlantısından ulaşılabilir."

Haber:  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapan 371 firmaya ait 559 ürünü açıkladı - Son Dakika


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