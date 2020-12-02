Son dakika... Tarım ve Orman Bakanlığından Çorum'a 708 bin lira hibe desteği - Son Dakika

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanlığından Çorum'a 708 bin lira hibe desteği

02.12.2020 13:33
Son dakika... Tarım ve Orman Bakanlığından Çorum'a 708 bin lira hibe desteği, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentteki hayvancılığın gelişimine katkı sunmak amacıyla hazırladığı "Kaba Yem Bitkilerinin Geliştirilmesi Projesi" ile Tarım ve Orman Bakanlığından 708 bin 165 lira hibe desteği aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentteki hayvancılığın gelişimine katkı sunmak amacıyla hazırladığı "Kaba Yem Bitkilerinin Geliştirilmesi Projesi" ile Tarım ve Orman Bakanlığından 708 bin 165 lira hibe desteği aldı.

Proje kapsamında 372 bin 165 lira tutarında 55 bin 300 kilogram Macar fiği tohumu tedarik edilirken, 336 bin lira da üreticilere yem bitkisi desteği olarak dağıtıldı.

Projeden yararlanacak 553 üretici, bakanlıkça belirlenen çeşitli kriterler ve kentteki tarımsal içerikli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla kura çekilerek belirlendi.

İl genelinde 5 bin 530 dekar alanda üretim yapılmasını sağlayacak proje kapsamında çiftçilere Vali Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla düzenlenen törenle tohum dağıtımına başlandı.

Çiftçi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğündeki törende yaptığı konuşmada, proje ile kentteki hayvancılığın desteklenmesinin hedeflendiğini söyledi.

Hayvancılık alanında yeni gelişmeler yaşandığını belirten Çiftçi, "Hayvancılığın geliştirilmesiyle ilgili geçmişte Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğine 3 proje sunmuştuk. Birliğin mali durumundan ötürü projeleri geri çekip tek projeyle tekrar başvurduk. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğini biraz daha güçlendirmek amacıyla başlattığımız projemiz dün imzaya açıldı. 225 bin lira bütçeli bir proje. Birlik bu bütçeyle hayvan almak suretiyle üretime geçecek." dedi.

Çiftçi, Çorum'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşları arasındaki uyum ve iş birliğinin kentteki tarımsal faaliyetlerin artmasına katkı sağladığını da vurguladı.

Törene Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile üreticiler katıldı.

toplum, Çiftçi, Çorum, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Tarım ve Orman Bakanlığından Çorum'a 708 bin lira hibe desteği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, iktidara bu kez Çin üzerinden yüklendi: Arayıp maliyetini sordum, cevap bir haftada geldi MasterChef'ten elenen Ayyüce Kamit, Emir Elidemir ile çıkan aşk haberlerine açıklık getirdi Yıkılmış metruk evde insan kafatası ve kemikler bulundu İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş Sabah saatinde geldiler, mağazanın camını kırıp onlarca mont çaldılar Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay koronavirüse yakalandı Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay koronavirüse yakalandı         
13:17
Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında "Aşı" gündemiyle toplanıyor         
12:28
Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek         
12:02
Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti         
11:46
İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu         
11:32
Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var         
10:56
İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu         
10:46
Otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme attı! Dehşet anları kamerada Otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme attı! Dehşet anları kamerada         
10:20
Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti         
10:06
Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı         
10:05
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı         
09:29
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü         
09:16
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı         
20:25
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 13:36:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Tarım ve Orman Bakanlığından Çorum'a 708 bin lira hibe desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei