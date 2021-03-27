ÇANAKKALE Tarımda zamansız ilaçlama arıları öldürüyor - Son Dakika

Tarımda zamansız ilaçlama arıları öldürüyor

ÇANAKKALE Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cahit İleri, tarımsal faaliyette bilinçsiz ve zamansız ilaç kullanımının çiçekteki arılar ile faydalı böcekleri öldürdüğünü söyledi. Çiftçilerden, ilaçlamayı arıların kovanlarına döndüğü akşam saatlerinde yapmalarını isteyen İleri, 'Bu arılar var olduğu müddetçe tarım var, meyve var hepimizin yiyeceği, gıdası var anlamına geliyor. Onun için arılarımızı yaşatmamız gerekiyor dedi.

Çanakkale'de ilkbaharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte meyve bahçelerindeki ağaçlar çiçek açmaya başladı. Tarımsal faaliyetler de arttı. Çiftçiler, meyve bahçelerinin bakımı, buğday tarlalarını gübreleme, ayçiçeği, mısır ve çeltikte ekim hazırlığı yapmaya başladı.

Çanakkale Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cahit İleri ise, tarımsal faaliyette bilinçsiz ve zamansız ilaç kullanımının, çiçekteki arıların ve faydalı böceklerin ölümüne neden olduğunu belirtti.

'ARI DOĞA'NIN ANAHTARI'

Arının, doğanın anahtarı olduğunu söyleyen Çanakkale Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cahit İleri, Biz doğanın anahtarını eğer çöpe atarsak, yaşamımızda sıkıntı çekeceğiz demektir. Son dönemde canımızı yakan, bizi üzen arı ölümlerimiz var. Tarım ilaçları bilinçsiz yoğun bir şekilde kullanılıyor. Özellikle arıların çiçeklerde olduğu saatlerde tarım ilaçları atılıyor ve bizim arılarımız çiçekte maalesef ilaca yakalanıyor. Kovana kadar gelse bile arı kovanın önünde ölüyor. Mevcutları düşüyor. Bu konuda bizler çok mutsuz oluyoruz, üzülüyoruz. Bu böyle olmamalı. Çiftçilerimize seslenmek istiyorum. Özellikle arılar bizim arılarımız olduğu kadar, sizin de arılarınız. Arılar ülkemizin ormanları, suyu, havası gibi milli servettir. Bu serveti yok etmek, çöpe atmak hiç birimizin keyfiyetinde değil. Bu serveti korumalıyız. Bu arılar var olduğu müddetçe tarım var, meyve var hepimizin yiyeceği, gıdası var anlamına geliyor. Onun için arılarımızı yaşatmamız gerekiyor dedi.

'ARIYI ÖLDÜRMEK HEPİMİZE ZARAR VERİYOR'

Çiftçilerin özellikle ilaç atımı zamanına dikkat etmeleri gerektiğini de ifade eden Cahit İleri, Bu arılar çiftçiye çalışıyor. Akşam saatlerinde atılan ilaç arıyı koruyor, kurtarıyor. Havanın da özellikle sakin olduğunu, börtü böceğin, haşerelerin akşam saatlerinde çıktığını hesap edersek, ilacı da daha etkili ve verimli olarak kullanmış olacağız. Çiftçilerimiz ne olur gündüz arı çiçekteyken ilaçlarını atmasınlar. Akşam saatlerine saklasınlar. Biz ilaç atmayın demiyoruz. Mutlaka bitki koruma yapacaklar. Ama saatine ve süresine dikkat ederlerse hem onlar hem biz mutlu oluruz. Çünkü yediğimiz ette, içtiğimiz sütte arının payı var. Dolayısıyla otun olmayışı, sütün olmayışı hayvanın, besinin olmayışı anlamına geliyor. Arı bizim her şeyimiz. Arıyı korumamız gerekiyor. Sağlıklı, doğal ve güvenilir besinler elde edebilmemiz için arıyı korumalıyız. Arıyı öldürmek hepimize zarar veriyor. Dünyanın düzenin yok ediyoruz. Doğal yaşamla arıyı var etmemiz gerekiyor diye konuştu.

'ÇİFTÇİ MUTLAKA RUHSATLI İLAÇ KULLANMALI'

1980 yılından bu yana profesyonel olarak arı yetiştiriciliği yaptığını kaydeden ziraat teknikeri Yaşar Çavuşoğlu ise, Çiftçi de meyvesini, sebzesini, buğdayını yabancı ottan korumak için mutlaka ilaçlama yapıyor. Bunların arıya en az zarar verecek şekilde yapılması gerekiyor. Rüzgarsız, sakin havalarda ilaçlama yapmak gerekiyor. Akşam saatlerinde, arının kovana çekildiği saatlerde ilaçlama yapılmalı. Çiftçinin mutlaka ruhsatlı ilaç kullanması gerekiyor. Ucuz ilaç kullanmak çiftçi için ekonomik olsa bile doğa için çok zararlı. Mutlaka Tarım Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış ilaçların kullanılması arıcılığa, sektöre en az zararı verecektir. Çiftçi bu şekilde ilaçlama yaparsa hem arıcılığı hem de kendini hem de doğayı korumuş olur. İnsan beslenmesinde etkili olan 90 tane bitkinin 70 küsur tanesini arı döllüyor. Eğer arı döllemese bilim adamlarının dediği gibi insan ömrünün 4 yıl süresi var. 4 yıl sonra yiyecek, içecek hiç bir şey yok. Çünkü arı döllemezse, bitki tohum vermez. Bitki tohum vermezse yere düşüp, tekrar çıkmaz. Dolayısıyla 4 yıl içerisinde hepsi yok olur gider. İnsanlık da yok olur gider. Dolayısıyla bitkiyi dölleyen böceklere, arılara önem vermek açısından ilaçlamayı dikkatli yapmak, zamanında yapmak, ruhsatlı ilaç kullanmak çok önemli dedi.

'AKŞAM SAATLERİNDE İLAÇLAMA YAPMALIYIZ'

Şeftali üreticisi Mert Uslu da aha çok arıya zarar vermeyen ilaçların kullanılması gerektiğini belirterek, Bununla ilgili olarak da ziraatçılardan ilaçlarımızı alırken, bilgi almalıyız. Arıya zarar vermemek, döllenmesini etkilememek için akşam saatlerinde ilaçlama yapmalıyız. Doğada hep beraber yaşamımızı sürdürmeliyiz. Hayvanlara da saygılı olmayız diye konuştu.