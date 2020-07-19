Son dakika... Tarsus Kaymakamı Otcu'dan şehitlik ziyareti - Son Dakika

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Çamalan Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Otcu, mahalledeki şehit düşen askerler anısına yaptırılan şehitliği ziyaret etti.

Aynı bölgedeki Alman Mezarlığı ve cemevini de gezen Otcu'ya Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Uzundağ ve İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir de eşlik etti.