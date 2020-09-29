Son Dakika: Tarsus'ta kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde 780 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Fahrettin Paşa Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin iş yerinde yaptığı kontrolde, 780 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan iş yeri sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 16:55 - Kaynak: AA
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