Son dakika: TARSUS'TA MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: TARSUS'TA MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

19.04.2022 19:08

Son dakika haber: MERSİN'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tarsus- Mersin D-400 karayolu üzerinde meydana gelen kazada Ç.C. idaresindeki 33 BKC 83 plakalı pikap ile Raşit Yüce (58) yönetimindeki 33 LA 4604 plakalı kamyonet çarpıştı. Olayda Ç.C. ile kamyonette bulunan T.F. ve Raşit Yüce çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Tarsus Devlet hastanesine kaldırılırken, ağır yaralanan Yüce kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

R.Y.'nin cesedi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika: TARSUS'TA MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI
Son dakika: TARSUS'TA MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI
Son dakika: TARSUS'TA MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI
Son dakika: TARSUS'TA MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

YORUMLAR
500
Türkiye günlerce Tarsus'ta yapılan gizemli kazıyı konuşmuştu! O evde yangın çıktı, ekipler güçlükle kontrol altına aldı Türkiye günlerce Tarsus'ta yapılan gizemli kazıyı konuşmuştu! O evde yangın çıktı, ekipler güçlükle kontrol altına aldı Kamyonetten kopan dingilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü Kamyonetten kopan dingilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Tarsus, Mersin, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: TARSUS'TA MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika


Son Dakika
19:12 Bir şüpheli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
19:09 Kapatma davasında HDP, savunmasını AYM'ye teslim etti
19:08 Kadıköy'de İsak Vural, Fenerbahçe tarihine geçti
19:05 Cemal Enginyurt'tan sürpriz Bahçeli çıkışı: Suriyelilerle ilgili sözlerini destekliyorum
19:01 Fenerbahçe'de sahada acılar içinde yerde kalan Szalai, sedyeyle taşındı!
18:49 Rusya'da SSBC bayrağı önerisi: Artık Rus bayrağını kullanmayalım
18:41 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in transparan minisine yorum yağdı
18:10 Galatasaray'dan başkanlık seçimi için açıklama!
18:01 Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek
17:55 Moskova'daki lüks dairede ünlü aileye kanlı infaz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 19:16:17. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: TARSUS'TA MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement