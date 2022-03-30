Son dakika: Tarsus'ta orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika: Tarsus'ta orman yangını büyümeden söndürüldü

30.03.2022 16:25
Son dakika: Tarsus'ta orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haberi... MERSİN'in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında 1 dönüm alan zarar gördü.

İlçenin Sandal Mahallesi Ayvalık mevkisinde öğle saatlerinde fıstık çamı ormanında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Son dakika: Tarsus'ta orman yangını büyümeden söndürüldü
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Tarsus'ta orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Tarsus'ta orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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