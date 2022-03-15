Son dakika: Tarsus'ta terör propagandasına 7 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika: Tarsus'ta terör propagandasına 7 gözaltı

15.03.2022 11:01
Son dakika: Tarsus'ta terör propagandasına 7 gözaltı

Son dakika haberler: MERSİN'in Tarsus ilçesinde sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Tarsus'ta bazı kişilerin sosyal medya üzerinde PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı saptandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalama kararı çıkarmasının ardından operasyon düzenleyen ekipler, M.A., E.Ö., İ.K., D.D., M.Ş.K., A.Ü. ve R.Ü.'yü gözaltına aldı Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 cep telefonu ve 5 sim karta el konuldu.Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Son dakika: Tarsus'ta terör propagandasına 7 gözaltı
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Tarsus, Terör, Medya, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Tarsus'ta terör propagandasına 7 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Tarsus'ta terör propagandasına 7 gözaltı - Son Dakika
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