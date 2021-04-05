Son dakika: Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde evinin 12 adet Hint keneviri bitkisi bulunan kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma kapsamında bir evde yasa dışı kenevir bitkisi ekildiği bilgisini aldı. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde üretmek amacıyla ekilen 12 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli 'uyuşturucu madde imal' suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN