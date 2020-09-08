Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçede 4 adrese düzenlediği operasyonda 5 kişiyi yakaladı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu hap, 2 tabanca ve bunlara ait 14 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 18:09 - Kaynak: AA
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