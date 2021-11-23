Tartıştığı eşini silahının kabzasıyla yaraladı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir şüpheli, tartıştığı eşini silahının kabzasıyla yaraladı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Hür Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kübra T. ile eşi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşini darp eden şahıs, yanında taşıdığı silahı çıkararak Kübra T.'nin başına vurdu. Eşini o halde bırakan şahıs, daha sonra evden çıkıp gitti. Tartışma seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, başından yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.