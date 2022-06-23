Son dakika haberi... Tartıştığı genci, önce bıçaklayıp, sonra tampon yapan şüpheli tutuklandı

Tartıştığı genci, önce bıçaklayıp, sonra tampon yapan şüpheli tutuklandı

ANTALYA - Antalya'da tartıştığı genci bıçakla yaraladıktan sonra sağlık ekipleri gelene kadar tampon yapan şüpheli tutuklandı.

Olay dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 459 sokaktaki bir otelin önünde meydana geldi. Aralarında para alışverişi bulunan ve birbirini tanıdığı öğrenilen Ahmet G.ve Gürkan T.sokak arasında karşılaştı. Bir süre tartışan ikili daha sonra tartışmaya başladı ve birbirlerine bıçak çekti. Yaşanan arbedede Ahmet G. koltuk altından bıçakla yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gürkan T., yaraladığı Ahmet G.'nin yarasına tampon yaptı ve ayakta kalmasını sağladı. Yaralı ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan şüphelinin de parmağından bıçakla yaralandığı görüldü. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ahmet G'nin, Gürkan T'nin yanına gelerek direk kafa attığı, bıçak salladığı, ikili arasında yaşanan arbedede, Ahmet G'nin yaralandığı anlar yer aldı. Ahmet G'nin yaralı şekilde ayakta güçlükle durduğu ve Gürkan T'nin yarasına tampon yapıp, yardım ettiği anlar an be an kameralara yansıdı.