Son dakika haberi... Tartıştığı genci, önce bıçaklayıp, sonra tampon yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Tartıştığı genci, önce bıçaklayıp, sonra tampon yapan şüpheli tutuklandı

23.06.2022 17:35

Gelen son dakika haberlerine göre Tartıştığı genci, önce bıçaklayıp, sonra tampon yapan şüpheli tutuklandı Antalya'da tartıştığı genci bıçakla yaraladıktan sonra sağlık ekipleri gelene kadar tampon yapan şüpheli tutuklandı.

Tartıştığı genci, önce bıçaklayıp, sonra tampon yapan şüpheli tutuklandı

ANTALYA - Antalya'da tartıştığı genci bıçakla yaraladıktan sonra sağlık ekipleri gelene kadar tampon yapan şüpheli tutuklandı.

Olay dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 459 sokaktaki bir otelin önünde meydana geldi. Aralarında para alışverişi bulunan ve birbirini tanıdığı öğrenilen Ahmet G.ve Gürkan T.sokak arasında karşılaştı. Bir süre tartışan ikili daha sonra tartışmaya başladı ve birbirlerine bıçak çekti. Yaşanan arbedede Ahmet G. koltuk altından bıçakla yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gürkan T., yaraladığı Ahmet G.'nin yarasına tampon yaptı ve ayakta kalmasını sağladı. Yaralı ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan şüphelinin de parmağından bıçakla yaralandığı görüldü. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ahmet G'nin, Gürkan T'nin yanına gelerek direk kafa attığı, bıçak salladığı, ikili arasında yaşanan arbedede, Ahmet G'nin yaralandığı anlar yer aldı. Ahmet G'nin yaralı şekilde ayakta güçlükle durduğu ve Gürkan T'nin yarasına tampon yapıp, yardım ettiği anlar an be an kameralara yansıdı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Tartıştığı arkadaşını bıçaklayıp, tampon yapan Gürkan tutuklandı Son dakika haberleri! Tartıştığı arkadaşını bıçaklayıp, tampon yapan Gürkan tutuklandı Son dakika haber... Önce bıçakladı, sonra yardımına koşup yarasına tampon yaptı... O anlar kamerada Son dakika haber... Önce bıçakladı, sonra yardımına koşup yarasına tampon yaptı... O anlar kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Tartıştığı genci, önce bıçaklayıp, sonra tampon yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:52 Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti
18:50 Konut kredilerine ilişkin yeni kararlar açıklandı! Evin fiyatına göre bankadan alınacak tutar değişecek
17:55 Hurda toplayan 4 kişi buldukları varilleri dereye döktü: 8 kişi hastanelik oldu
17:36 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi
17:25 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargıtaya ve yüksek mahkemelere önemli görevler düşüyor
17:14 Baba, oğlunun bıçaklandığını görünce kendinden geçti! Saldırganı tabancayla vurarak öldürdü
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
16:59 Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer intihar etti
16:51 Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum
16:39 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 19:04:22. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Tartıştığı genci, önce bıçaklayıp, sonra tampon yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement