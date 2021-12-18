Son dakika... Tartıştığı karısını av tüfeğiyle sırtından vurarak öldürdü - Son Dakika

Tartıştığı karısını av tüfeğiyle sırtından vurarak öldürdü

28 yaşındaki 1 çocuk annesi kadın, tartıştığı kocası tarafından av tüfeği ile öldürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Demre ilçesinde, 1 çocuk annesi 28 yaşındaki kadın, kocası tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay gece yarısı 01.00 sırasında Demre ilçesi Karabucak Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan 37 yaşındaki Metin Bilgiç, 9 yıllık eşi 1 çocuk annesi Ümmü Gülsüm Bilgiç ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından Metin Bilgiç, eşine av tüfeği ile ateş etti. Sırtından vurulan kadın kanlar içinde yere yığıldı. Metin Bilgiç, olayı polis ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından eve gelen sağlık ve polis ekipleri Ümmü Gülsüm Bilgiç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Evden ayrılan zanlı ise polis merkezine giderek teslim oldu. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından genç kadının cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ederken olayın kıskançlık nedeniyle yaşandığı üzerinde duruluyor.