Tartıştığı kişi tarafından bacağından silahla yaralandı... Adamın feryadı gecenin sessizliğini böyle bozdu - Son Dakika
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Tartıştığı kişi tarafından bacağından silahla yaralandı... Adamın feryadı gecenin sessizliğini böyle bozdu

06.03.2022 13:02

Tartıştığı kişi tarafından bacağından silahla yaralandı.

Tartıştığı kişi tarafından bacağından silahla yaralandı... Adamın feryadı gecenin sessizliğini böyle bozdu

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde gecenin sessizliği silah sesleriyle bozuldu, bacağından yaralanan vatandaşın feryadını duyanlar yaralı adama yardım ederek hastaneye götürdü.

Dün gece saatlerinde ilçe merkezinde bulunan taksi durağında çalışan H.D isimli vatandaş husumetli olduğu kişiyle tartıştı. Tartışma sonrası taksici H.D silahla vurularak bacağından yaralandı. Korku ve paniğin yaşandığı olayda, yaralı H.D'nin feryadı caddeyi inletti. Sesleri duyan vatandaşlar yaralı adamı hastaneye götürdü.

Tartıştığı kişi tarafından bacağından silahla yaralandı... Adamın feryadı gecenin sessizliğini böyle bozdu

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Artvin, Borçka, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı kişi tarafından bacağından silahla yaralandı... Adamın feryadı gecenin sessizliğini böyle bozdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tartıştığı kişi tarafından bacağından silahla yaralandı... Adamın feryadı gecenin sessizliğini böyle bozdu - Son Dakika
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