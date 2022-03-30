Son dakika haberi: TARTIŞTIĞI KİŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberi: TARTIŞTIĞI KİŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

30.03.2022 09:05

Son dakika haber: ADIYAMAN'da Cengiz Yayla (37), sokakta yürürken tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

ADIYAMAN'da Cengiz Yayla (37), sokakta yürürken tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, gece geç saatlerde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Yaya olarak evine giden Cengiz Yayla ile yolda karşılaştığı kimliği belirsiz kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bu kişi, tüfekle Yayla'ya ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etttiği Cengiz Yayla kanlar içinde yere yığlıırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yayla'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cengiz Yayla'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haberi: TARTIŞTIĞI KİŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika haberi: TARTIŞTIĞI KİŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika haberi: TARTIŞTIĞI KİŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika haberi: TARTIŞTIĞI KİŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika haberi: TARTIŞTIĞI KİŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: TARTIŞTIĞI KİŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: TARTIŞTIĞI KİŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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