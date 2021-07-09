Son dakika! Tartıştığı kişiyi öldürdü, tabanca buzdolabında bulundu - Son Dakika

AYDIN'ın Didim ilçesinde, Haydar Ali D. (35) tartıştığı Salih Ahmet Kahya'yı (45) tabancayla vurarak öldürdü. Polis, cinayet şüphelisi ve 1'i kadın 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca, 3 parçaya ayrılmış olarak buzdolabında bulundu.

Olay, saat 03.30 sıralarında Çamlık Mahallesi Vatan Caddesi 561 Sokak Salihli Sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Salih Ahmet Kahya sokak üzerinde Haydar Ali D. ile karşılaştı. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Haydar Ali D. yanında getirdiği tabancasıyla Kahya'ya ateş ettikten sonra motosikletiyle olay yerinden kaçtı. Salih Ahmet Kahya'nın kanlar içerisinde yere yığıldığını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Salih Ahmet Kahya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından hırsızlıktan 4 suç kaydı bulunan Kahya'nın cesedi Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.