Son dakika: TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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Son dakika: TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ

11.07.2022 19:24

Son dakika gelişmesine göre KONYA'da aralarında husumet bulunan komşusu Besim A. (21) tarafından çıkan tartışma sonucu av tüfeğiyle vurulan Emrah Türk (35), hayatını kaybetti.

KONYA'da aralarında husumet bulunan komşusu Besim A. (21) tarafından çıkan tartışma sonucu av tüfeğiyle vurulan Emrah Türk (35), hayatını kaybetti. Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesinde meydana geldi. Besim A., sokakta karşılaştığı aralarında husumet bulunan komşusu Emrah Türk ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Besim A., evinden getirdiği tüfekle Emrah Türk'e ateş açtı. Sırtından yaralanan Emrah Türk, apartman girişinde kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Türk, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Türk'ün cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Saldırının ardından evine kaçan Besim A., polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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Son dakika gündem: Tartıştığı komşusunu sırtından vurarak öldürdü Son dakika gündem: Tartıştığı komşusunu sırtından vurarak öldürdü Son dakika... Tartıştığı komşusunu öldürdü Son dakika... Tartıştığı komşusunu öldürdü
Kaynak: DHA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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