Son Dakika | Tartıştığı komşusunun evini kundaklayıp, kendisini yakmaya kalktı; operasyonla yakalandı

ADANA'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Meryem B. (39), elektrik faturasını ödeme konusunda tartıştığı komşusu Emine Ş.'nin (26) evini tutuşturucu jel ile ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, evinin kapısını kilitleyen Meryem B. kendisini yakacağını söyledi. Özel harekat polisinin operasyonuyla gözaltına alınan Meryem B., polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Meryem B., karşı komşusu olan kız kardeşinin kiracısı Emine Ş. ile ortak sayaçta kullandıkları elektrik faturası ödeme konusunda tartıştı. Tartışmanın ardından Meryem B., tutuşturucu jel ile Emine Ş.'nin evini ateşe verip, kendi evine kaçtı. Emine Ş.'nin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

OPERASYONLA YAKALANDI

Polis ekiplerinin geldiğini görünce evinin kapısı kilitleyen Meryem B., kendisini yakacağını söyledi. Müzakereci polis kadını ikna edemeyince adrese özel harekat ekipleri de sevk edildi. Bu sırada Meryem B. evin çatısına çıkıp, komşularına hakaretlerde bulundu. Sokakta güvenlik önlemi alan ekipler, manivela ile Meryem B.'nin evinin kapısını kırıp içeri girdi. Gözaltına alınan Meryem B., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.