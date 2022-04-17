Son dakika... Taş yüklü kamyon çarpıştığı aracın üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika... Taş yüklü kamyon çarpıştığı aracın üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

17.04.2022 18:57

Son dakika gündem haberine göre Amasya'da taş yüklü kamyonun çarpıştığı hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Amasya'da taş yüklü kamyonun çarpıştığı hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, H.K. (59) idaresindeki 05 RC 613 plakalı kamyon, Göynücek ilçesine bağlı Çulpara köyü mevkisinde Cemal Dokuyan'ın kullandığı 19 NE 286 plakalı hafif ticari araçla çarpışarak üzerine devrildi. Kamyonun kasasında bulunan büyük taşlar hafif ticari aracı içine doldu. Araç sürücüsü Dokuyan olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan eşi Kibar Dokuyan ve kamyon sürücüsü yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından 112 acil servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Murat Çelik/İHA)

Son dakika... Taş yüklü kamyon çarpıştığı aracın üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika... Taş yüklü kamyon çarpıştığı aracın üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika... Taş yüklü kamyon çarpıştığı aracın üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

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Göynücek, Tragger, Amasya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Taş yüklü kamyon çarpıştığı aracın üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Taş yüklü kamyon çarpıştığı aracın üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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