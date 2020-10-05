Son dakika... Taşdelen'den öğrencilere ziyaret - Son Dakika

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yeni eğitim sezonunun açılmasının ardından Şehit Sümer Deniz İlkokulundaki öğrencileri ziyaret etti. Birinci sınıfa yeni başlayan öğrencilerle sohbet eden Taşdelen, çocuklara kırtasiye seti de armağan etti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Şehit Sümer Deniz İlkokulundaki öğrencileri ziyaret etti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim sezonunun başında öğrencilerin ve öğretmenlerin yanında olan Taşdelen miniklere kırtasiye seti armağan etti.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerle sohbet ederek bilgi alan Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, çocukları bu yıl ilkokula başlayan anne babalarla da bir araya geldi. Velilerin ve minik öğrencilerin okul heyecanlarına ortak olan Taşdelen'i yanlarında görmekten mutlu olduklarını belirten veliler ve öğretmenler duygularını paylaştılar.

Öğrenci ve öğretmenlere başarılı ve sağlıklı bir eğitim yılı dileyen Alper Taşdelen, daha önceki yıllarda da olduğu gibi bu yıl da dar gelirli bölge okullarında 15 bin kırtasiye seti dağıtımı yaparak ailelere ve öğrencilere destek olacaklarını söyledi.

Bilim hikayeleri ve kırtasiye seti armağan etti

Çankaya Belediye Başkanı sınıflarında ziyaret ederek minik öğrencilerle sohbet etti. Eğitim hayatlarına yeni başlayan çocuklara başarılar dileyen Taşdelen, çanta, Çankaya Belediyesi tarafından hazırlanan Bilim Hikayeleri kitap serisi ve defter, kalem, silgi, kalemtıraştan oluşan birer kırtasiye seti hediye etti. - ANKARA