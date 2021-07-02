Son dakika: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bu sabah 21 faizsiz konut şirketinin şartları sağlayamadığı için tasfiye edildiğini açıklamıştı. Yeni bir açıklama daha yapan BDDK, 8 şirketin daha kendi isteğiyle tasfiye edildiğini duyurdu. Böylece sektörde faaliyet gösteren 6 şirket kaldı. Emin Evim, Fuzel Ev, Sinpaş, İmece, Katılımevim, Çözüm ve Birevim sektörde devam edecek.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
2.07.2021 15:32:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı - Son Dakika