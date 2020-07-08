Son dakika... Tatil kitabı 'Arkadaş'ın dağıtımı başladı - Son Dakika

Son dakika... Tatil kitabı 'Arkadaş'ın dağıtımı başladı

Son dakika haberlerine göre MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın ilkokul 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri için hazırladığı 'Arkadaş' adlı tatil kitabının okullarda dağıtımına başlandı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın ilkokul 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri için hazırladığı 'Arkadaş' adlı tatil kitabının okullarda dağıtımına başlandı. Veliler, öğrencinin adını ve soyadını söyleyerek, ücretsiz dağıtılan tatil kitabını alabilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un tanıtımını yaptığı 'Arkadaş' adlı tatil kitabı, 1 Temmuz itibarıyla illere gönderilmeye başlandı. Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Yenimahalle Şehit Süleyman Can İlkokulu'ndaki kitap dağıtım törenine katıldı. Akpınar, "Sayın bakanımızın liderliğinde bakanlığımızca ilkokul 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıflara yaz aylarında takip edebilecekleri, eğitim alabilecekleri bir kitap hazırlandı, 'Arkadaş' kitabı. Bu kitabın dağıtımına bu hafta başlandı. Biz de bugün ilimizde hem kamuoyuna duyurmak hem de velilerimize bilgi vermek açısından bugün bir aradayız" dedi.

Aranan şüpheli polislere bıçakla saldırdı! 2 memur yaralandı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
Tatil kitaplarının her birinin ana teması ve içeriğinin farklı olduğunu belirten Akpınar, "1'inci sınıflarda daha çok oyun ağırlıklı, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıflarda farklı ana temalarda hazırlandı. Ülkemiz genelinde 5 milyon 230 bin yaklaşık ilkokul öğrencimize bu kitap bakanlığımızca hazırlanarak ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Kitaplar okullarımıza bu hafta ulaşıyor. Velilerimiz okullarımıza ulaşarak çocuğunun adını, soyadını söyleyerek kitabı almış olacak" diye konuştu.

Önceki yıllarda velilerin, yaz aylarında çocuklarının eğitimden kopmaması için sene içinde aldıkları eğitimin tekrarı niteliğindeki kitaplar hakkında tavsiye istediklerini dile getiren Akpınar, "Bu yıl gerçekten bakanlığımızca ilk defa farklı bir çalışma yapılmış oldu. Bakanlığımız eliyle böyle bir kitap hazırlandı ve sayın bakanımızın liderliğinde takip edildi, velilerimize ve çocuklarımıza ulaştırılmış olacak" dedi.

Ziya Selçuk, Akpınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Tatil kitabı 'Arkadaş'ın dağıtımı başladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

11:01 İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:28 Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 09:58 Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu 09:03 Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki 07:50 Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi 07:33 Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım 00:18 Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi 20:11 Ağabey ve kardeşin içinde bulunduğu otomobil takla attı! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar 19:27 Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı 18:43 Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı 18:38 Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı 17:13 Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü 16:38 Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
Aranan şüpheli polislere bıçakla saldırdı! 2 memur yaralandı
12:44
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
12:20
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
12:19
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
12:05
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
12:00
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
11:49
Yeşim Salkım, pandemi döneminde maske üretmeye başlayanlara öfke kustu: Sahtekarsınız
11:38
Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı
11:16
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 396 liradan işlem görüyor
11:07
Bursa'da polise hakaretler savunan yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı
11:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 13:49:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Tatil kitabı 'Arkadaş'ın dağıtımı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]