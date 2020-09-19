Son dakika... Tatil merkezi Adrasan'da 60 hektarlık ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika

Tatil merkezi Adrasan'da 60 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

Antalya'daki yangın tamamen söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adrasan mahallesindeki orman yangının söndürüldü. Dün saat 16: 00'da başlayan yangında 60 hektarlık alanın zarar gördüğü,yangının soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesinde başlayan ve sebebi henüz belirlenemeyen yangın rüzgarın da etkisi ile hızla yayıldı. Yangına gün içinde amfibi uçak, 2 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edilirken Antalya, Kumluca, Finike ve Kemer Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 87 arazöz, 6 dozer ve 350 civarında yangın söndürme işçisinin müdahalesi hava karadıktan sonra da devam etti. Söndürme çalışmalarına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Alevlerin önüne geçilemeyince jandarma ekipleri Seylemit Mevkiindeki 20 evi tedbir amaçlı boşalttı. Rüzgarın da kesilmesi ile yangının gece saat 23 30 sıralarında ilerlemesi durduruldu. Ekipletin sabaha kadar yaptığı çalışma sonunda yangın tamamen söndürülürken soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

yangında 60 hektarlık kızılçam ormanını zarar gördüğü bildirildi.Yerleşim alanlarına ulaşmasından endişe edilen yangında herhangi bir ev, sera veya meyve bahçesi zarar görmedi. Adrasan Mahallesi Seylemit mevkiinde jandarma tarafından tedbir amaçlı boşaltılan evlere de sahipleri geri döndü.