Son Dakika | Tatvan'da korona virüs denetimleri - Son Dakika

Son Dakika | Tatvan'da korona virüs denetimleri

Son dakika haberi... Tatvan'da korona virüs denetimleri Bitlis'in Tatvan Emniyet Müdürlüğü tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde toplu taşıma araçlarında ve iş yerlerinde gerçekleştirdiği denetimler devam ediyor.

Tatvan'da korona virüs denetimleri

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan Emniyet Müdürlüğü tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde toplu taşıma araçlarında ve iş yerlerinde gerçekleştirdiği denetimler devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının salgın denetim uygulaması kapsamında yürütülen uygulamada Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve güvenlik ekipleri de şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarında denetimlerini gerçekleştirdi. Araçları denetleyen Tatvan Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şoförlerle yolcuların maske takıp takmadığını ve araçlarda havalandırma sisteminin çalışıp çalışmadığını kontrol ettiler.

Korona virüsle mücadelenin bitmediğini sık sık vatandaşlara hatırlatan ekipler, kurallara uyulması noktasında hassasiyet gösteren ve toplum sağlığını gözeten vatandaşlara teşekkür etti.

Tatvan Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan ekipler, ayrıca haftanın 7 günü ilçe genelindeki bütün iş yerleri ve ana arterlerle sahil bandında kontrollerini gerçekleştirerek, esnafa ve vatandaşlara maske takmaları, kurallara uyanmaları noktasında uyarılarda bulunuyor.

Son Dakika | Tatvan'da korona virüs denetimleri

Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Tatvan, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 15:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Tatvan'da korona virüs denetimleri - Son Dakika

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