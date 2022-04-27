Son dakika: Tatvan'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika: Tatvan'da trafik kazası: 1 yaralı

27.04.2022 03:37
Son dakika: Tatvan'da trafik kazası: 1 yaralı

Bir son dakika haberine göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında1 kişi yaralandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 00.10 sularında Tatvan Belediyesi karşısında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 13 AS 945 plakalı tır ile 37 AA 873 İran plakalı tırın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, polis ve Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgi soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Son dakika: Tatvan'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika: Tatvan'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika: Tatvan'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika: Tatvan'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika: Tatvan'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika: Tatvan'da trafik kazası: 1 yaralı

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Tatvan Belediyesi, Bitlis, Tatvan, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Tatvan'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Tatvan'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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