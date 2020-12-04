Son dakika: Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Olayla ilgili A.Z., O Ç., S.Ö., İ.Ç., İ A.K. H.H G. gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Yapılan arama neticesinde; 100 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 1 adet sentetik hap, 100 gram içerisine uyuşturucu enjekte edilen sıvı madde 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturu kullanma aparatı, 3 adet sustalı bıçak ele

Kütahya 'nın Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Bursa ilinden sevk edilen uyuşturucu maddenin Tavşanlı ilçesinde bulunan apart dairede satışı yapıldığı

Bilim insanları araştırdı! Koronanın bulaşmasını engelleyen en iyi yöntem sosyal mesafe

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