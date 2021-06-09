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Tavuk devi 2021'de 160 milyon TL'lik yatırım planlıyor - Son Dakika

Tavuk devi 2021'de 160 milyon TL'lik yatırım planlıyor

09.06.2021 10:05

- Tavuk devi 2021'de 160 milyon TL'lik yatırım planlıyor Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında yatırımlarına devam eden Has Tavuk A.Ş, bu sene içinde 160 milyon TL'lik yatırım ile 460 kişiye iş imkanı sağlamayı hedefliyor.

- Tavuk devi 2021'de 160 milyon TL'lik yatırım planlıyor

BURSA - Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında yatırımlarına devam eden Has Tavuk A.Ş, bu sene içinde 160 milyon TL'lik yatırım ile 460 kişiye iş imkanı sağlamayı hedefliyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hissedilen korona virüs salgını şirketleri olumsuz etkiledi. Ancak, geçen yıl 180 milyon liralık yatırımla 360 kişiye istihdam sağlayan Has Tavuk A.Ş, bu yılda 160 milyon TL'lik yatırım planıyla 460 kişiye iş imkanı sağlamayı hedefliyor. Uzakdoğu'dan Afrika kıt'asına kadar 30 ülkeye ihracatını sürdüren firma, 2020 yılında Türkiye'de başarılı olan işletmeler içinde ilk 500 sıralamasında 229'uncu sırada yer alıyor.

Has Tavuk'un beyaz et faaliyetlerinden sorumlu genel müdürü Şahin Aydemir, pandemi sürecinde zorlanmalar olsa da kendilerinin yeni pazarlar aradığını ifade ederek, "Türkiye'nin ve dünyanın yaşadığı bu pandemi sürecinde ekonomiyi ayakta tutmak, insanların sağlığını ayakta tutmak kadar önemlidir. Biz Has Tavuk A.Ş olarak hem insanların sağlığı için hayvansal proteinler, sağlıklı gıdalar üreterek onların beden sağlıklarının dinç durmaları için çalışıyoruz. Diğer taraftan da ülke ekonomisi ve insanlarımızda istihdam sağlayarak bu sürece katkıda bulunuyoruz. Bu süreçte her işletmede olduğu gibi gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki ihracat çalışmalarımızda pandeminin etkilerini hep beraber yaşadık. Ama ne mutlu ki 2020 yılında Türkiye'de başarılı olan işletmeler içinde şirketimiz ilk 500 sıralamasında 229'uncu olarak ekonomiye katkı sağladığından İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası tarafından takdir edilmiş ve değer görülmüş durumdayız" dedi.

2020'de 180 milyon TL'lik yatırım

"Bununla beraber yeni istihdamlarımızla 2021'de de yatırımlara devam ediyoruz. 2020 yılında yapmış olduğumuz 180 milyon TL'lik Balıkesir, Susurluk ve Eskişehir tarafına yatırımlarla yaklaşık 360 kişinin istihdamını sağladık" diyerek sözlerini sürdüren Aydemir, "2021 senesinde 160 milyon liralık yeni yatırımlarımız olacak. Bunun yanında da yeni bir yurt dışı yatırımını gerçekleştireceğiz. Bunlarla beraber 460 kişiye yeniden istihdam sağlamış olacağız. Dediğimiz gibi biz Has Tavuk A.Ş olarak hem insanların bedensel ve ruhsal sağlığı için sağlıklı hayvansal protein üretmeye, hem de ülkemizin sağlıklı gelişmesi için ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuşacağız.

"Afrika bizim için önemli bir pazar"

Korona virüs salgınında özellikle 2020 yılının çok hassas bir süreç olduğunu sözlerine ekleyen Aydemir, "Çünkü bütün ülkeler bilhassa iç kaynaklarını daha ekonomik kullanmak için kısıtlamalar getirmeye çalıştılar. Bazı ülkelerde korumacılık tedbirleri kapsamında sınırlar kapatıldı veya ihracatın önüne engeller koyuldu. Ama buna rağmen bizim üretim alanımız gıda olduğu için her ülkeye ürünlerimizi ihraç etmeye çalıştık. Şu aan için dünyada 30 ülkeye ihracat yapıyoruz. Özellikle 2020 yılında kapanan sınır kapılarından dolayı ülkeler ve yeni hedefler geliştirmek zorunda kaldık. Afrika bizim için önemli bir pazar haline geldi. Yeni pazarlara girdik. Japonya'dan Afrika'ya kadar geniş bir yelpazede ihracatımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tavuk devi 2021'de 160 milyon TL'lik yatırım planlıyor
Tavuk devi 2021'de 160 milyon TL'lik yatırım planlıyor
Tavuk devi 2021'de 160 milyon TL'lik yatırım planlıyor
Tavuk devi 2021'de 160 milyon TL'lik yatırım planlıyor
Tavuk devi 2021'de 160 milyon TL'lik yatırım planlıyor
Tavuk devi 2021'de 160 milyon TL'lik yatırım planlıyor

Türk Lirası, Koronavirüs, Yatırım, Tavuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tavuk devi 2021'de 160 milyon TL'lik yatırım planlıyor - Son Dakika Ekonomi


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