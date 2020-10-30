Son dakika: Tayland Başbakanı, ülkedeki protestolar nedeniyle darbe yapılacağı iddialarını yalanladı - Son Dakika

Tayland'da 14 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı protestoların hedefindeki Başbakan Prayut Çan-oça, gösteriler nedeniyle ülkede darbe yapılabileceği iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Prayut, hükümet karşıtı protestolar dolayısıyla kendisini iktidardan indirmek için darbe yapılabileceği söylentilerini basın mensuplarına değerlendirdi.

Başbakan Prayut Çan-oça, "Hiç kimse ülkede darbe yapmak istemiyor. Dikkatli olmalı ve mevcut gerilimin tırmanmasını önlemeliyiz." dedi.

Tayland Genelkurmay Başkanlığı da geçen hafta yaptığı yazılı açıklamada, darbe yapılacağı iddialarını yalanlamıştı.

Hükümet karşıtları, tutuklanan protestocular için polis merkezine yürüdü

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hükümet karşıtı protestolar bugün de sürdü. Muhalif gruplar, geçen haftadan bu yana tutuklu olan 3 gösterici liderin serbest bırakılması için eylem yaptı.

Muhalif gruplardan Thammasat Üniversitesi Birlik Cephesi üyeleri, bugün serbest bırakılan protestocu liderlerin gün içinde yeniden gözaltına alınması üzerine Bangkok'taki Pracha Chuen Polis Merkezi'ne yürüdü.

Bir grup lise öğrencisi, bugün Bangkok'ta Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un katılımıyla düzenlenen mezuniyet törenini terk ederek protestoculara destek verdi.

Tayland'da hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak meclisten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler, temmuzdan itibaren geniş kalabalıklar şeklinde devam etmişti.

Bangkok'ta 19 Eylül'de 50 bin kişinin katılımıyla 2014'ten bu yanaki en kalabalık protestoyu gerçekleştiren muhalifler, en son 14-15 Ekim'de büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.

Son protestoların ardından hükümet, 15 Ekim'de Bangkok'ta OHAL ilan ederek 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklamıştı.

Kararı dinlemeyerek aynı gece Bangkok'ta yürüyüş yapan ve polis barikatlarını aşarak Başbakanlık binasına yürüyen protestocu gruplar, gösterilere her gün devam edeceklerini açıklamıştı.

Hükümet, OHAL kararını 22 Ekim'de protestocuların baskısı sonucu kaldırmıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasa ve adaletsiz seçim sistemi sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasının ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.