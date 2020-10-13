Son dakika: Tayland'da gösteri öncesi kamp kurmak isteyen protestocular gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika: Tayland'da gösteri öncesi kamp kurmak isteyen protestocular gözaltına alındı

13.10.2020 17:31
Son dakika: Tayland'da gösteri öncesi kamp kurmak isteyen protestocular gözaltına alındı, System.String[]

Son dakika haber: Tayland'da, başkent Bangkok'ta düzenlenmesi planlanan bir gösteri öncesinde Kral Maha Vajiralongkorn'un aracının geçmesi beklenen güzergahtaki miting alanında kamp kurmak isteyen bazı siyasi eylemciler gözaltına alındı.

Tayland'da, başkent Bangkok'ta düzenlenmesi planlanan bir gösteri öncesinde Kral Maha Vajiralongkorn'un aracının geçmesi beklenen güzergahtaki miting alanında kamp kurmak isteyen bazı siyasi eylemciler gözaltına alındı.

Ülkenin kuzeydoğusundan başkente gelen protestocuların kurduğu çadırları yıkmaya başlayan polis ile protestocular arasında ufak çaplı arbede yaşandı.

Polis, Tayland'da monarşi ve ordu kontrolündeki siyasi rejime karşı çoğunlukla öğrenci liderliğindeki gruplardan oluşan bir koalisyonun çağrısıyla planlanan bugünkü miting öncesinde bazı protestocuları gözaltına aldı.

Polis, başta göstericilerden çadırların kaldırılmasının istendiğini ancak eylemcilerin bu isteği kabul etmediğini bildirdi.

Emniyet Teşkilatı Sözcü Yardımcısı Kissana Phathanacharoen, yaptığı açıklamada, göstericilerin sorguya alındığını ifade etti.

Protestocuların, polisin talimatlarına karşı gelme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çıkarılan kamu toplanma yasasını ihlal etme, trafiği ve kamuya ait yolları engelleme gibi birçok suçlamayla karşı karşıya kalabileceğini belirten Kissana, kaç kişinin gözaltına alındığına ilişkin bilgi vermedi.

Protestocular ise Kral Vajiralongkorn'un aracının miting yapacakları caddeden geçişine müdahale etme niyetinde olmadıklarını ifade etti.

Protestocuların çoğu daha önce sokakları kapatmaktan isyana teşvike kadar çeşitli suçlamalarla gözaltına alınmıştı. Ülkede bu suçlar, 7 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

Tayland yasalarına göre, polis, şüphelileri resmi bir suçlama olmadan 48 gün süreyle gözaltına alabiliyor.

Öğrenci protestoları

Tayland'da lise ve üniversitelerdeki kılık kıyafet düzenlemelerine karşı mayısta başlayan eylemler, zaman içinde siyasal rejimi ve öğrencilerin "baskıcı" olarak nitelendirdiği uygulamaları hedef alan geniş çaplı protesto hareketine dönüşmüştü.

Monarşinin ve ordunun siyasetten elini çekmesi, insan haklarına ve halkın demokratik taleplerine saygı göstermesi çağrısıyla farklı kentlerde gösteri düzenleyen öğrenciler, anayasanın değiştirilmesini, seçimlerin yenilenmesini ve muhaliflere yönelik baskılara son verilmesini talep ediyor.

Tayland'da 2014'te eski Başbakan Yingluck Şinavatra liderliğindeki hükümete karşı askeri darbe düzenlenmişti. O sırada Genelkurmay Başkanı olan Prayut Çan-oça, 2014'te ordunun yönetime el koymasının ardından "Ulusal Barış ve Düzen Konseyi" adı verilen "askeri cuntanın lideri" sıfatıyla başbakanlık görevini üstlenmişti.

5 yıl süren cunta yönetiminin ardından yapılan seçimde Prayut'un kurucusu olduğu parti, yeni Seçim Kanunu'nun sağladığı avantajlarla parlamentoda çoğunluğu elde etmiş, cunta lideri, tamamı ordu tarafından atanan Senatonun desteğiyle yeniden başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Tayland, Başkent, Bangkok, Miting, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Tayland'da gösteri öncesi kamp kurmak isteyen protestocular gözaltına alındı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim çağrılarına yanıt verdi: Gündemimizde yok, zamanında yapılacak Yunanistan istikşafi görüşmeler için ön şart koşmayı sürdürüyor Yunanistan'a ses etmeyen ABD'den Türkiye'ye skandal Oruç Reis suçlaması Son Dakika: Türkiye-Sırbistan maçında localara yüzde 50 kapasite ile seyirci alınacak Şiddetli fırtına Balıkesir'de hayatı olumsuz etkiledi, iş yerinin çatısı karayoluna fırlattı Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Sevgilisi karısına "Seni aldatıyorum" mesajı atınca gözü döndü! Önce boynunu kırdı, sonra boğdu Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
F.Bahçe, kulübün ceza alacağını söyleyen gazeteci Gökhan Dinç'i dava ediyor F.Bahçe, kulübün ceza alacağını söyleyen gazeteci Gökhan Dinç'i dava ediyor         
17:13
Acılı evlat, sahte içki nedeniyle yaşamını yitiren babasının yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı Acılı evlat, sahte içki nedeniyle yaşamını yitiren babasının yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
16:53
En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası         
16:47
Beşiktaşlı Aboubakar: Sakatlanırsam sözleşmem feshedilecek Beşiktaşlı Aboubakar: Sakatlanırsam sözleşmem feshedilecek         
16:40
Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar'ı son ziyaretçilerini ağırlıyor Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar'ı son ziyaretçilerini ağırlıyor         
16:06
Kedilere işkence görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Kedilere işkence görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
15:41
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı         
14:33
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi         
11:46
Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu         
10:27
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 18:09:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Tayland'da gösteri öncesi kamp kurmak isteyen protestocular gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei