Son dakika: Tayland'da gösteri öncesi kamp kurmak isteyen protestocular gözaltına alındı - Son Dakika

Tayland'da, başkent Bangkok'ta düzenlenmesi planlanan bir gösteri öncesinde Kral Maha Vajiralongkorn'un aracının geçmesi beklenen güzergahtaki miting alanında kamp kurmak isteyen bazı siyasi eylemciler gözaltına alındı.

Ülkenin kuzeydoğusundan başkente gelen protestocuların kurduğu çadırları yıkmaya başlayan polis ile protestocular arasında ufak çaplı arbede yaşandı.

Polis, Tayland'da monarşi ve ordu kontrolündeki siyasi rejime karşı çoğunlukla öğrenci liderliğindeki gruplardan oluşan bir koalisyonun çağrısıyla planlanan bugünkü miting öncesinde bazı protestocuları gözaltına aldı.

Polis, başta göstericilerden çadırların kaldırılmasının istendiğini ancak eylemcilerin bu isteği kabul etmediğini bildirdi.

Emniyet Teşkilatı Sözcü Yardımcısı Kissana Phathanacharoen, yaptığı açıklamada, göstericilerin sorguya alındığını ifade etti.

Protestocuların, polisin talimatlarına karşı gelme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çıkarılan kamu toplanma yasasını ihlal etme, trafiği ve kamuya ait yolları engelleme gibi birçok suçlamayla karşı karşıya kalabileceğini belirten Kissana, kaç kişinin gözaltına alındığına ilişkin bilgi vermedi.

Protestocular ise Kral Vajiralongkorn'un aracının miting yapacakları caddeden geçişine müdahale etme niyetinde olmadıklarını ifade etti.

Protestocuların çoğu daha önce sokakları kapatmaktan isyana teşvike kadar çeşitli suçlamalarla gözaltına alınmıştı. Ülkede bu suçlar, 7 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

Tayland yasalarına göre, polis, şüphelileri resmi bir suçlama olmadan 48 gün süreyle gözaltına alabiliyor.

Öğrenci protestoları

Tayland'da lise ve üniversitelerdeki kılık kıyafet düzenlemelerine karşı mayısta başlayan eylemler, zaman içinde siyasal rejimi ve öğrencilerin "baskıcı" olarak nitelendirdiği uygulamaları hedef alan geniş çaplı protesto hareketine dönüşmüştü.

Monarşinin ve ordunun siyasetten elini çekmesi, insan haklarına ve halkın demokratik taleplerine saygı göstermesi çağrısıyla farklı kentlerde gösteri düzenleyen öğrenciler, anayasanın değiştirilmesini, seçimlerin yenilenmesini ve muhaliflere yönelik baskılara son verilmesini talep ediyor.

Tayland'da 2014'te eski Başbakan Yingluck Şinavatra liderliğindeki hükümete karşı askeri darbe düzenlenmişti. O sırada Genelkurmay Başkanı olan Prayut Çan-oça, 2014'te ordunun yönetime el koymasının ardından "Ulusal Barış ve Düzen Konseyi" adı verilen "askeri cuntanın lideri" sıfatıyla başbakanlık görevini üstlenmişti.

5 yıl süren cunta yönetiminin ardından yapılan seçimde Prayut'un kurucusu olduğu parti, yeni Seçim Kanunu'nun sağladığı avantajlarla parlamentoda çoğunluğu elde etmiş, cunta lideri, tamamı ordu tarafından atanan Senatonun desteğiyle yeniden başbakanlık koltuğuna oturmuştu.