Son dakika gündem: Tayland'da kürek yarışında kaza: 3 kayıp - Son Dakika
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Son dakika gündem: Tayland'da kürek yarışında kaza: 3 kayıp

10.10.2022 22:03

Son dakika haberleri... - Tayland'da kürek yarışında kaza: 3 kayıp Tayland'da düzenlenen geleneksel kürek yarışında yaşanan kaza sonucu 40 kişilik kürek ekibinden 3 kişi nehir sularına kapılarak kayboldu.

- Tayland'da kürek yarışında kaza: 3 kayıp

BANGKOK - Tayland'da düzenlenen geleneksel kürek yarışında yaşanan kaza sonucu 40 kişilik kürek ekibinden 3 kişi nehir sularına kapılarak kayboldu.

Tayland'ın Buriram eyaletinde düzenlenen geleneksel kürek yarışında dün yaşanan kazada, bir botun yarış sonunda köprünün ayağına çarparak yan yatması sonucu suya düşen 40 kişilik amatör kürek ekibinden 3 kişi akıntıya kapılarak kayboldu. Yarışı izleyenler tarafından kaydedilen görüntülerde, teknenin hızını alamayarak nehrin üzerindeki köprünün ayağına çarparak devrildiği görüldü. Suya düşen 40 kişilik kürek ekibinden birçoğu ters dönen tekneye tutunarak yardım beklerken, bazıları akıntıya karşı yüzmekte zorlandı ve panik yaşadı. Sudaki diğer tekneler ve yardım botu 37 kürekçiyi sudan çıkarırken, 3 kişinin nehir sularına kapılarak kaybolduğu tespit edildi.

Kaza sonrası nehirde arama çalışmaları başlatılırken, aradan 24 saat geçmesine rağmen kayıp 3 kişiden haber alınamaması umutları azalttı. Bölgedeki hava şartları nedeniyle sadece gündüz vakti arama çalışmaları yapılırken, bugünkü arama çalışmalarının sona ermesi ile kayıp kişilerin yakınları sinir krizi geçirdi. Kayıp kürekçileri arama çalışmalarına yarın devam edileceği bildirildi.

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Kaynak: İHA

Tayland, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika gündem: Tayland'da kürek yarışında kaza: 3 kayıp - Son Dakika

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