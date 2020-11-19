Son dakika: Tayland'da meclis, protestolar arasında anayasal reform tasarılarını onayladı - Son Dakika

Son dakika: Tayland'da meclis, protestolar arasında anayasal reform tasarılarını onayladı

19.11.2020 16:20

Son dakika haber: Tayland'da, monarşi ve hükümet karşıtı protestolar devam ederken, meclis anayasada değişiklik yapılmasını öngören 7 tasarıdan 5'ini onayladı.

Tayland'da, monarşi ve hükümet karşıtı protestolar devam ederken, meclis anayasada değişiklik yapılmasını öngören 7 tasarıdan 5'ini onayladı. Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha bugün yaptığı açıklamada, yasaları çiğneyen protestoculara karşı mümkün olan tüm yasaların uygulanacağını açıkladı.

Tayland'da Temmuz ayından bu yana devam eden hükümet ve monarşi karşıtı gösteriler, geçtiğimiz günlerde meclisin anayasal reformları görüşmek üzere toplandığı binaya girmeye çalışan protestoculara yapılan sert polis müdahalesiyle şiddetlenmişti. Polisin göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi ülkede büyük yankı uyandırmıştı. Dün öğleden sonra monarşi yanlılarının da sokağa inmesi ile sokaklarda tansiyon iyice yükselmiş, çıkan olaylar sonucunda 55 kişi yaralanmıştı.

Parlamentoda dün gece saatlerine kadar süren oylamalarda, iktidar ve muhalefet partileri ile sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı 7 reform teklifinden 5'i kabul edildi. Muhalefet partilerinin, monarşi kanunlarının değişmesini öngören 2 tasarısı oy birliğiyle reddedilirken; kabul edilen 5 tasarı ile protestocuların eleştirdiği yasaları tartışmanın önü açılmış oldu.

Protestolar gece boyunca devam etti

Parlamentoda oylama yapılırken, sokaklardaki protestolar gece boyunca devam etti. Tayland Polis Teşkilatı merkez binasının önünde toplanan binlerce protestocu, duvarlara boyayla Tayland Kralı'nı eleştiren yazılar yazdı. Öfkeli protestocular, Başbakan Prayuth Chan-ocha'ya istifa çağırısında bulunarak, monarşinin dokunulmazlığının kaldırılması ve hukukun üstünlüğüne tabi kılınması yönündeki taleplerini tekrarladı. Binanın içinde siper alan polis bu defa göstericilere müdahalede bulunmadı.

"Hükümet, protestoculara karşı mümkün olan tüm yasaları uygulayacak"

Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha bugün protestoları hedef alan bir açıklama yaparak, "Durum düzelmiyor, şiddet dozunun artması gibi bir risk söz konusu. Bu durum doğru şekilde ele alınmazsa ülkemize ve monarşiye zarar verebilir" dedi. Prayuth açıklamasında ayrıca, "Hükümet, kanunları çiğneyen protestoculara karşı önlem almak için eyleme geçecek ve onlara karşı mümkün olan tüm yasaları uygulayacak" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Son dakika: Tayland'da meclis, protestolar arasında anayasal reform tasarılarını onayladı
Son dakika: Tayland'da meclis, protestolar arasında anayasal reform tasarılarını onayladı
Son dakika: Tayland'da meclis, protestolar arasında anayasal reform tasarılarını onayladı
Son dakika: Tayland'da meclis, protestolar arasında anayasal reform tasarılarını onayladı
Son dakika: Tayland'da meclis, protestolar arasında anayasal reform tasarılarını onayladı
Son dakika: Tayland'da meclis, protestolar arasında anayasal reform tasarılarını onayladı
Son dakika: Tayland'da meclis, protestolar arasında anayasal reform tasarılarını onayladı
Son dakika: Tayland'da meclis, protestolar arasında anayasal reform tasarılarını onayladı
Son dakika: Tayland'da meclis, protestolar arasında anayasal reform tasarılarını onayladı
Son dakika: Tayland'da meclis, protestolar arasında anayasal reform tasarılarını onayladı

Hükümet, Tayland, Reform, Polis, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika: Tayland'da meclis, protestolar arasında anayasal reform tasarılarını onayladı - Son Dakika


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