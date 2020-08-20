Son dakika... Tayland'da monarşi karşıtı protestoların liderlerine gözaltı - Son Dakika

Tayland'da devam eden hükümet ve monarşi karşıtı protestoların liderleri gözaltı alındı. Ülkede monarşi kutsal kabul edilirken, gözaltına alınanlar arasında monarşide reform talep ederek tabuları yıkan avukat Anon Nampa da bulunuyor.

Tayland'da geçtiğimiz ay başlayan hükümet ve monarşi karşıtı protestolar binlerce kişinin katılımıyla devam ediyor. Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu protestolarda Başbakan Prayut Chan-o-cha ve kraliyet ailesine yönelik tepki gösterilirken, yeni reformlar yapılması talep ediliyor. Tayland polisi ise rejime yönelik gerçekleştirilen protestoların liderlerini gözaltına almaya başladı. Şu ana kadar liderlerden toplam 9 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Gözaltına alınan isimler arasında ülkede tabuları yıkarak reform talep eden avukat Anon Nampa, aktivistler Baramee Chairat, Suwanna Tarnlek ve Korakot Saengyenpanm ile Bangkok Demokrasi Anıtı'nda Temmuz ayındaki protestolarda sahne alan Rap for Democracy grubunun popüler rapçisi Dechatorn Bamroongmuang bulunuyor.

Avukat Anon Nampa, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un yetkilerinin sınırlandırılmasını ve yönetim biçiminde reforma gidilmesini talep etmesinin ardından daha önce gözaltına alınıp kefaletle bırakılmıştı. Avukat Nampa, yeniden protesto gerçekleştirince ikinci kez gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar isyanla suçlanırken, 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılma ihtimalleri bulunuyor.

Protestocular muhaliflere yönelik baskıların durdurulması, yeni anayasa talebi ve parlamentonun alt meclisinin dağıtılması çağrısında bulunuyor.

Öte yandan, Tayland'da monarşi kutsal kabul ediliyor. Majeste Yasası kapsamında monarşiye karşı yapılan hakaretler için 3 ila 15 yıl arasında hapis cezası talep edilebiliyor.

(İHA)