Tayvan'da 7,2 büyüklüğünde bir deprem! Yetkililer tsunami uyarısı yaptı - Son Dakika
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Tayvan'da 7,2 büyüklüğünde bir deprem! Yetkililer tsunami uyarısı yaptı

18.09.2022 10:13

Tayvan'da dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden sonra bugün de 7,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntıdan sonra tsunami uyarısı yapıldı.

Dün Tayvan'ın kıyı kenti Taitung'un yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde ve 10 kilometre derinliğinde 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin başkent Taipei'de de hissedildiği ifade edilirken, can ve mal kaybı yaşanmadığı aktarılmıştı.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Bu sarsıntının etkileri henüz geçmemişken şimdi de Tayvan'da 7,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

2016'DA 100'DEN FAZLA KİŞİ CAN VERMİŞTİ

2016 yılında Tayvan'ın güneyinde meydana gelen depremde 100'den fazla kişi, 1999'da 7.3 büyüklüğündeki depremde ise 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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