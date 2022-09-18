Tayvan'da 7,2 büyüklüğünde bir deprem! Yetkililer tsunami uyarısı yaptı

Dün Tayvan'ın kıyı kenti Taitung'un yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde ve 10 kilometre derinliğinde 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin başkent Taipei'de de hissedildiği ifade edilirken, can ve mal kaybı yaşanmadığı aktarılmıştı.
Bu sarsıntının etkileri henüz geçmemişken şimdi de Tayvan'da 7,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
2016 yılında Tayvan'ın güneyinde meydana gelen depremde 100'den fazla kişi, 1999'da 7.3 büyüklüğündeki depremde ise 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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